棒球／崑大成棒代表隊奪冠 校方贈逾10萬元手套打氣

崑山科技大學甲組成棒代表隊參加UBL大專棒球聯賽以11連勝奪冠，師生欣喜若狂，學校今添購價值逾10萬元職業手套共30副，勉勵選手保持絕佳狀態，持續拿下好成績。

108學年度UBL大專棒球聯賽從去年11月開打，因疫情關係一路勁戰至今年6月。該賽事吸引來自全國大專校院共122隊參加比賽，崑山科大參加公開男生組第二級，有22隊爭奪二級冠軍，最後6比2擊敗義守，以11連勝戰績奪下冠軍，李天祥校長、蕭智祥教練則分別獲頒最佳領隊、最佳教練獎。

李天祥說，學校甲組成棒代表隊目前有73名成員，分別來自公廣系、休憩系、視傳系及餐飲系，除白天課餘嚴格訓練，球員更加強自主練習，期待109學年度的UBL大專棒球聯賽公開一級競賽中，再次帶回好成績。