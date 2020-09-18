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本壘攻防判決受質疑 中職仿效波西條款有可議之處

聯合新聞網 / Dennis
大聯盟自從波西條款實施之後，時常被進攻方用來作為抗議捕手非法擋壘法條依據，中華職棒仿效也受爭議。 報系資料照
大聯盟自從波西條款實施之後，時常被進攻方用來作為抗議捕手非法擋壘法條依據，中華職棒仿效也受爭議。 報系資料照

很難想像一個本壘攻防裁決，最終竟引起如此大風波。不僅兩軍球迷在網路上互相撻伐不說。事件延燒數日期間，聯盟還必須召開記者會來說明規則，也向所有球團總教練來解釋執法標準。除此之外，竟然還有球團出官方聲明，要求一家電視台為了該事件所牽扯出影射言論而出面道歉。這一切都是因為一條名為「波西條款」規則所掀起。

波西條款是以大聯盟明星捕手波西(Buster Bosey)命名，正式名稱為本壘攻防專用規則。此規則之所以用來命名，是因為2011年波西在一次本壘攻防時受到嚴重傷害，大聯盟為此所催生出規則。而該項規則其主要用意無非是想要保護捕手，希望在本壘攻防戰時減少受傷機會，畢竟一次要命衝撞是很有可能斷送一名選手職業生涯。

可是自從波西條款實施之後，竟然時常被進攻方用來作為抗議捕手非法擋壘法條依據。連首創此規定大聯盟至今都沒有辦法對該項規則有完美詮釋，更何況是中華職棒？

洪一中總教練在開完由中職所召開總教練會議後，用一句：「球先到就不能撞，腳先到就不能擋。」來為中職執法標準作詮釋。洪總此語說得博大精深，可是回到執行面，如何斷定讓雙方都得到兩全其美答案，其困難度之高，肯定將持續受到外界所質疑。

富邦悍將洪一中總教練用一句：「球先到就不能撞，腳先到就不能擋。」來為中職執法標準作詮釋。 中央社
富邦悍將洪一中總教練用一句：「球先到就不能撞，腳先到就不能擋。」來為中職執法標準作詮釋。 中央社

本季中職就有至少三次與波西條款本壘攻防戰。有趣的是，中信兄弟都有參與其中而且最後的苦主。不管中信兄弟當時是身為攻方還是守方，在經過促請輔助裁決後，最終裁決結果都對它不利。因此不難理解，丘昌榮總教練會在最近一次抗議過後於休息區內用大動作來發洩不滿情緒，難怪會挑起球迷敏感神經。

如何維持聯盟與裁判的公信力是聯盟務必意識到的重點。 報系資料照
如何維持聯盟與裁判的公信力是聯盟務必意識到的重點。 報系資料照

所謂的波西條款，在中職實用度能否如大聯盟般回歸到起初催生時精神，仍是十分可議。如何維持聯盟與裁判公信力是聯盟務必意識到的重點。可是每當如此爭議性判決持續出現時，長期下來，對於中職聯盟與裁判權威必受到影響。相信這絕對不是聯盟所樂見。

中信 裁判 台灣人 記者會 榮總

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