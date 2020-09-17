中職／兄弟LINE新貼圖上架 半天衝上銷售前三名

中信兄弟隊今天推出全新「中信兄弟官方真人版有聲貼圖②」，彭政閔、王建民等豪華教練團難得「獻聲」，上午剛上架，獲得球迷踴躍支持，目前已衝上LINE官方貼圖販售排行榜前三名。

中信兄弟隊今年與全球人氣知名IP品牌「LINE FRIENDS」攜手於台中洲際棒球場舉行主題日，將於10月9日11日，國慶連假三天盛大舉辦「LINE FRIENDS BROTHERS PARTY」。屆時也將推出限量商品。

今日中信兄弟隊也推出2020年全新的「中信兄弟官方真人版有聲貼圖②」，有今年爆紅一舉登上國際版面的吉祥物「翔哥」小翔、副領隊兼任農場主管「恰恰」彭政閔、總教練丘昌榮、首席教練陳江和、二軍總教練林威助及二軍客座投手教練王建民，超豪華教練團領軍「獻聲」，帶著兄弟們準備強攻你的LINE對話框。

球員部份則有林智勝、王勝偉、周思齊、張志豪、李振昌、鄭凱文、王威晨、詹子賢、陳子豪、黃恩賜、陳文杰、江坤宇、高宇杰，以及超萌的雙人貼圖黃鈞聲＆陳家駒、許基宏＆蘇緯達、岳東華＆吳東融、彭識穎＆廖乙忠，還有最可愛的「泡麵兄弟」吳俊偉＆蔡齊哲＆陳柏豪。

中信兄弟隊表示，今日上午上架貼圖後，貼圖銷售量目前已衝上LINE官方貼圖販售排行榜前三名，歡迎球迷朋友一起下載貼圖，將銷售量一舉衝至冠軍。