中職／統一獅首推LINE貼圖 林岳平表情最到位

統一獅隊今年與LINE官方合作，首次推出LINE官方貼圖，教練團林岳平、高志綱與林安可、陳傑憲、蘇智傑等選手，共13人、40張的「表情包」都在其中，還加碼推出Uni Girls啦啦隊成員與吉祥物萊恩的動貼圖，讓球迷生活更生動、逗趣。

今年度統一獅與LINE官方合作，除了賽事網路轉播鎖定LINETODAY平台外，雙方也共同合作，推出LINE官方貼圖，包含總教練林岳平、首席教練高志綱、高國慶、陳鏞基、潘武雄，以及林安可、陳傑憲、蘇智傑、林靖凱、陳韻文、陳重羽、林靖凱及施子謙，共13位選手。

為讓豐富表情能夠真實呈現，拍攝過程充滿樂趣，其中林靖凱被各項表情難倒了，直呼還是打棒球比較容易，最進入狀況的是總教練林岳平，各項表情拍攝一次到位，也成為這次LINE貼圖焦點之一。

整組40張貼圖，搭配生活上各種逗趣口語「有Ｇuts」、「我很喜歡」、「綱綱好」、「再戰10年」、「森77」、「傻眼」，搭配選手豐富臉部表情，讓生活貼圖充滿生動與逗趣。