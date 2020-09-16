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中職／陳晨威速度快又敢跑 挑戰單季50盜在望

聯合新聞網 / Tzuyi
陳晨威堪稱現今本土最速男，今年還曾大膽嘗試盜本壘，也許可以試試挑戰再現本土球員單季50盜紀錄。 聯合報系資料照片
陳晨威堪稱現今本土最速男，今年還曾大膽嘗試盜本壘，也許可以試試挑戰再現本土球員單季50盜紀錄。 聯合報系資料照片

中華職棒初期，戰術較不偏向強攻一途，基本的盜壘、觸擊等推進方式十分常見。其中林易增開啟盜壘王之爭，從元年一直蟬聯到職棒五年，直到1995年才被張耀騰超車而屈居第二。後來又有大帝士及黃甘霖的出現，盜壘則似乎成為當時帥氣的代名詞，球員暱稱出現盜帥、盜俠、盜帝等，不但帥氣也很霸氣。

職棒元年至職棒14年是盜壘最興盛時期，林易增、大帝士及黃甘霖就包辦其中12年的盜壘王獎項。他們每年幾乎都有40次盜壘成功以上，僅有4次盜壘王只有30餘次盜壘成功。最令人難以忘懷的則是味全龍隊洋將大帝士，他曾在小聯盟創下單季83次盜壘成功，來到中職時雖然已經35歲，依舊展現他的快腿，跑出單季71次，兩季136次的驚人紀錄。

講到中華職棒盜壘名將一定會讓人想到大帝士(右)，他35歲的年紀還能跑出70盜以上，不但前無古人，恐怕也是後無來者。 聯合報系資料照片
講到中華職棒盜壘名將一定會讓人想到大帝士(右)，他35歲的年紀還能跑出70盜以上，不但前無古人，恐怕也是後無來者。 聯合報系資料照片

1999年到2003年則是黃甘霖的時代，除了每年都超過40次盜壘外，其中還曾跑出單季54次的佳績，是目前的本土球員紀錄。然而從2004年起，盜壘開始逐漸式微，不再出現瘋狂連莊的盜壘王，甚至越來越少球員願意嘗試盜壘，到去年為止的16年中，只有2年有球員超過40次盜壘，甚至還有出現單季僅有20次的盜壘王。

盜壘會大量減少的原因，其一是盜壘因為多需搭配滑壘，這個動作對於膝蓋衝擊力大，稍有不慎就可能造成難以挽回的傷勢。另外有時停頓點若未算準，壘包或守備員都是中途的阻礙，衝撞對手可能造成兩敗俱傷，更有可能因為距離未算準，滑壘時卡到壘包，造成骨折等情事發生。延續自己的職棒生涯，比一次的盜壘紀錄更加重要，因此球員也減少了盜壘的嘗試。

盜壘時接觸壘包及閃躲守備員的姿勢，常常不是球員一時來得及反應的，若不小心就可能造成後果嚴重的傷勢。 聯合報系資料照片
盜壘時接觸壘包及閃躲守備員的姿勢，常常不是球員一時來得及反應的，若不小心就可能造成後果嚴重的傷勢。 聯合報系資料照片

另一方面則是棒球的進化所致，出現了包含統計投手出手時間及捕手起跳時間(Pop Time)，除了投捕雙方可以針對自身弱點提早防範外，也有恫嚇對手的效果。還有一項是因為魔球而被重視的賽伯計量學(Sabermetrics)，即使在台灣不常被提及，但在場邊許多教練拿著筆記本在休息區研擬對策，就是同樣的精神。他們期許靠著累計的數據，可以獲得更高上壘率或得分機會，又或是希望一棒就能致勝，對於這種有一定失敗率的戰術，往往敬而遠之。

不過因為現階段中職各隊多愛好強打捕手，守備能力考量居次，至今聯盟整體阻殺率僅0.285，還不及3成，讓許多快腿看到希望。加上各隊目前戰況十分競爭，為了製造更多的得點圈機會，教練團多放膽讓球員去盜壘，還有不少球員為了爭取更穩定更多的出賽機會，努力的往前衝刺。

目前盜壘領先的樂天陳晨威，至今已經嘗試59次盜壘，成功37次，領先居次的李宗賢多達16次，應是穩拿盜壘王寶座。他曾被測出繞壘一圈約僅15秒，盜壘約3.6秒，已有美國大聯盟前幾名快腿的水準。今年球季他不僅盜二壘，還曾大膽盜過三壘及本壘，除了速度超快外還頗具膽識。

陳晨威上半季跑出23次盜壘成功，下半季至今則為14次，僅差3次就可以突破40次盜壘成功。實際上他今年還曾經跑出單場3次盜壘，也有連續7場賽事有盜壘成功的紀錄。以他的速度除了突破40次盜壘外，應該可以挑戰近17年最多的44次，又或許如隊友林智平所說，只要他想跑，可望挑戰單季50盜，讓難能可貴的技能再次發揚光大。

陳晨威 樂天桃猿 黃甘霖

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