中職／獅隊布雷克7局僅失1分 林祐樂幫他「點」到勝投

統一獅隊洋投布雷克先發7局僅失1分，在六局下等到隊友的火力支援，郭阜林開轟追平，林祐樂「點」回超前分，獅隊終場以4：1擊敗樂天桃猿隊，布雷克先發7場已拿5勝，也助獅隊續坐下半季戰績第一。

布雷克投7局只被敲出4安打，唯一失分出現在第四局，藍寅倫敲出三壘打，林泓育以三壘方向滾地球送回這一分，猿隊先馳得點，布雷克在第六局等到隊友的火力支援，單局攻下3分逆轉。

獅隊二到五局都錯失得點圈有人的機會，悶了大半場，終於在第六局靠郭阜林的陽春砲追平，霸能接連保送陳鏞基和鄧志偉，猿隊換上黃子鵬接替投球，他再保送張偉聖擠成滿壘，林祐樂突襲短打送回超前分，劉時豪的捕逸再送1分，全記在霸能帳上。

霸能第六局沒拿到出局數就退場，以104球投5局，被敲7安打、失3分，送出5次三振、3次保送，連兩場向10勝叩關失利。

黃子鵬第七局續投，保送吳桀睿和蘇智傑，下一棒就是郭阜林，但猿隊在此時決定換投，日前因觸身球引爆衝突的兩位主角黃子鵬與郭阜林無緣對決，又引起現場球迷一陣鼓譟。