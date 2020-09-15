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中職／七月半後專打兄弟 江國豪連5場先發對手同一隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊江國豪將連續第5場對兄弟先發，他從7月16日起共對兄弟先發4場，拿下3勝1敗、防禦率2.53，唯一一敗還是先發8局失1分的完投敗。 聯合報系資料照
富邦悍將隊江國豪將連續第5場對兄弟先發，他從7月16日起共對兄弟先發4場，拿下3勝1敗、防禦率2.53，唯一一敗還是先發8局失1分的完投敗。 聯合報系資料照

富邦悍將明天與中信兄弟隊在新莊球場交手，先發投手推出江國豪，這將是他連續第5場對兄弟先發，他從7月16日起共對兄弟先發4場，拿下3勝1敗、防禦率2.53，唯一一敗還是先發8局失1分的完投敗，對兄弟越投越有心得。

兄弟今天進行球員異動，張志強降二軍，升上廖乙忠，將在明天先發出賽，同場對壘悍將隊江國豪。

悍將隊上周共用四名洋投先發，本季多數先發出賽的江國豪，先到牛棚待命，於周五對樂天桃猿隊中繼，投3.2局失2分、承擔敗投，該役共用65球，休息四天後，明天回到先發出賽。

江國豪在7月中旬後與兄弟很有緣，近6場先發就有5場是遭遇兄弟，已連續4場先發對手都是兄弟，且全數繳出好投，唯一一場投不滿6局是8月2日的5.1局失3分，其餘都是6局以上的優質先發。

明天將是江國豪連續第5場先發對上兄弟，爭取本季第8勝，兄弟陣中僅詹子賢和高宇杰曾從他手中敲出全壘打。

另一地台南球場進行樂天桃猿與統一獅隊之戰，兩隊推出洋投對決，由曼恩對上泰迪，這是曼恩的第二場出賽，中職一軍初登板對兄弟投5局失3分（責失2分），送出10次三振。

江國豪 樂天桃猿 牛棚

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