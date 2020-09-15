中職／簽約大限剩一周 還有3隊首輪指名還在喬

統一獅隊今天公布選秀新人談約結果，成為第一支完成全部選手談約的球隊。距離簽約大限剩下一個禮拜，目前首輪上榜球員中，還有味全龍隊王維中、中信兄弟隊余謙和樂天桃猿隊馬傑森，等待合約定案。

本屆選秀在7月20日登場，簽約大限為9月21日，各隊談約進入尾聲，獅隊統一放榜，在今天一口氣宣布10位新人簽約結果，首輪指名的林子豪以550萬簽約金、160萬激勵獎金入隊，總值打破隊史紀錄。

味全龍隊共選9輪、11人，至昨天已完成8人簽約、2人達成共識，只剩狀元郎王維中還沒搞定，球團端出百萬月薪的複數年合約等他點頭，希望能將他留在台灣。

另外三隊都選進9人，富邦悍將隊目前已公布6人，還剩第2輪的郭俊麟、第5輪的林詠翔和第8輪許宸銘，首輪指名的張進德則是本屆選秀第一位完成簽約、投入實戰的球員。

兄弟日前公布其他7人簽約結果（第7輪劉嘉益體檢未過未簽約），只剩首輪指名的余謙，他有意爭取破蔡仲南紀錄的600萬簽約金，與球團仍在攻防戰。

猿隊其他新秀也是早早簽妥合約，只剩首輪指名的馬傑森還在喬，領隊劉玠廷今天表示，「還在持續溝通中，目前還有細節在談，希望能盡快有結果。」