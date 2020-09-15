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中職／獅隊完成10新人談約 林子豪總值710萬破隊史

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
獅隊成為第一支完成全部談約的球隊，榜眼林子豪（圖）以550萬簽約金、160萬激勵獎金加盟，合約總值打破隊史紀錄。 聯合報系資料照
獅隊成為第一支完成全部談約的球隊，榜眼林子豪（圖）以550萬簽約金、160萬激勵獎金加盟，合約總值打破隊史紀錄。 聯合報系資料照

統一獅隊今天宣布所有選秀新人簽約結果，成為第一支完成全部談約的球隊，榜眼林子豪以550萬簽約金、160萬激勵獎金加盟，合約總值打破隊史紀錄，但隊史最高簽約金仍為蘇智傑的560萬。

獅隊為今年選秀唯一選到第10輪的球隊，今天一口氣宣布所有新人簽約結果，第一指名的林子豪將是球隊未來重點培養的內野好手，以簽約金550萬、激勵獎金160萬、月薪5萬的條件加盟。

獅隊隊史最高簽約金為2016年蘇智傑的560萬，最高總值則為2018年古林睿煬的550萬簽約金加150萬激勵獎金，林子豪簽約金未破蘇智傑紀錄，但總值刷新古林睿煬所保持的數字。

第二指名何恆佑簽約金440萬、激勵獎金60萬、月薪5萬，第三輪的劉予承簽約金330萬、激勵獎金75萬、月薪5萬，第四輪為具旅外資歷的李其峰，月薪10萬、激勵獎金80萬。

第五輪選進的姚杰宏簽約金200萬、激勵獎金40萬、月薪6萬，第六輪許哲晏簽約金140萬、激勵獎金60萬、月薪6萬，第七輪林原裕簽約金90萬、激勵獎金60萬月薪5萬，第八輪張肇元簽約金60萬、激勵獎金30萬、月薪5萬，第九輪李慶隆簽約金45萬、激勵獎金40萬、月薪5萬，以及第十輪楊淳弼簽約金30萬、激勵獎金20萬、月薪5萬。

獅隊成為第一支完成全部選手談約的球隊，也將於明天完成全部報到。

蘇智傑 林子豪 古林睿煬

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