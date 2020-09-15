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中職／味全大物投手徐若熙二軍初登板 18球飆六上六下

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊去年選秀第二指名徐若熙手肘手術後重返賽場，職棒生涯第一場正式出賽，投2局演出六上六下，跨出好的開始。 聯合報系資料照
味全龍隊去年選秀第二指名徐若熙手肘手術後重返賽場，職棒生涯第一場正式出賽，投2局演出六上六下，跨出好的開始。 聯合報系資料照

味全龍隊去年選秀第二指名徐若熙，進行右手肘骨刺清除手術後重返賽場，今天在二軍對中信兄弟隊先發，也是他的職棒生涯第一場正式出賽，投2局演出六上六下，跨出好的開始。

出身平鎮高中的徐若熙，為龍隊在去年選秀第一輪、第六順位選進的19歲投手，2月28日在第一場官辦熱身賽先發，投2局失5分、挨了2發全壘打，他在此戰後因手肘不適未再出賽，4月經檢查後確認右手肘需進行骨刺清除手術，動刀後於今天再返賽場。

龍隊今天遭遇兄弟二軍，徐若熙只用18球演出六上六下，首局先三振岳政華，接著連續兩個外野飛球出局，第二局再面對林智勝飆K，王政順擊出外野飛球遭到接殺，林明杰則敲成三壘方向滾地球出局。

徐若熙18球裡有14球是好球，投2局沒被敲出安打、無失分，送出2次三振，兩局投完後由羅華韋接替。

兄弟此戰由魏碩成先發，投2.2局被敲4安打、失2分，有2次三振、2次保送，第三局在兩人出局後，保送劉基鴻，再被黃柏豪敲出安打後退場。

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