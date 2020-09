棒球／川崎宗則日本獨立聯盟開轟 MLB官網關注

曾在美國職棒大聯盟5季,日本球星川崎宗則雖然成績不突出,但充滿感染力的活潑個性獲得不少球迷喜愛。他39歲轉戰日本獨立聯盟,首打席開轟,受大聯盟官網關注。

原是日本職棒明星內野手,川崎宗則2012年轉戰美國大聯盟,5年之間效力過西雅圖水手、多倫多藍鳥、芝加哥小熊。效力藍鳥期間,2013年正好與尋求東山再起的台灣傳奇投手王建民同隊。

川崎離開美職之後,仍不願卸下球員身分,去年以38歲的年齡到台灣加入職棒新軍味全龍,在冬季聯盟出賽。不過雙方今年沒有續約,川崎轉戰日本獨立聯盟。

在美出賽276場只有1支全壘打的川崎,轉戰日本獨立聯盟第一個打席就相中第一球敲出全壘打。影片被大聯盟官網的記者轉載報導,截圖強調川崎跑壘的笑容,標題寫說「我們超級開心」。

大聯盟官網記者克雷爾(Michael Clair)藉這則消息,向球迷回顧川崎宗則幾年前在大聯盟期間,場邊受訪、與球迷互動的趣味花絮。

「誰能忘得了這一幕。」克雷爾回顧2013年,川崎宗則敲出再見安打之後,接受電視台訪問,先用招牌英文句問好:「我的名字叫川崎宗則,我來自日本,我是日本人。」接著誠意十足,拿出一本寫滿英文句子的小冊子回應訪問。

川崎把「我是日本人,我來自日本」這句英語掛在嘴邊。有一次幫球迷簽名時,球迷回他「我是加拿大人」。川崎宗則反應很快,當時效力多倫多球隊的他馬上說,「我現在是加拿大人」,一邊簽名一邊哼著加拿大國歌,大獲球迷喜愛。

Munenori Kawasaki hit a home run on the first pitch he saw for an indy team, so that gave me the excuse I needed to go through my favorite Mune moments: https://t.co/7FVChHkTMp pic.twitter.com/KLRrxOc4Lo