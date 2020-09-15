棒球／川崎宗則日本獨立聯盟開轟 MLB官網關注

曾在美國職棒大聯盟5季，日本球星川崎宗則雖然成績不突出，但充滿感染力的活潑個性獲得不少球迷喜愛。他39歲轉戰日本獨立聯盟，首打席開轟，受大聯盟官網關注。

原是日本職棒明星內野手，川崎宗則2012年轉戰美國大聯盟，5年之間效力過西雅圖水手、多倫多藍鳥、芝加哥小熊。效力藍鳥期間，2013年正好與尋求東山再起的台灣傳奇投手王建民同隊。

川崎離開美職之後，仍不願卸下球員身分，去年以38歲的年齡到台灣加入職棒新軍味全龍，在冬季聯盟出賽。不過雙方今年沒有續約，川崎轉戰日本獨立聯盟。

在美出賽276場只有1支全壘打的川崎，轉戰日本獨立聯盟第一個打席就相中第一球敲出全壘打。影片被大聯盟官網的記者轉載報導，截圖強調川崎跑壘的笑容，標題寫說「我們超級開心」。

大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）藉這則消息，向球迷回顧川崎宗則幾年前在大聯盟期間，場邊受訪、與球迷互動的趣味花絮。

「誰能忘得了這一幕。」克雷爾回顧2013年，川崎宗則敲出再見安打之後，接受電視台訪問，先用招牌英文句問好：「我的名字叫川崎宗則，我來自日本，我是日本人。」接著誠意十足，拿出一本寫滿英文句子的小冊子回應訪問。

川崎把「我是日本人，我來自日本」這句英語掛在嘴邊。有一次幫球迷簽名時，球迷回他「我是加拿大人」。川崎宗則反應很快，當時效力多倫多球隊的他馬上說，「我現在是加拿大人」，一邊簽名一邊哼著加拿大國歌，大獲球迷喜愛。

Munenori Kawasaki hit a home run on the first pitch he saw for an indy team, so that gave me the excuse I needed to go through my favorite Mune moments: https://t.co/7FVChHkTMp pic.twitter.com/KLRrxOc4Lo — Michael Clair (@michaelsclair) September 14, 2020

川崎宗則加盟日本獨立聯盟之前，仍表明想再到台灣打球，這支全壘打頗有宣示意味。除了川崎之外，這篇報導提到另一名曾來台灣打球的大聯盟球星曼尼（Manny Ramirez）。他今年初有意回鍋台灣，8月底以48歲高齡加入澳洲職棒，延續球員生涯。