日職／宋家豪後援1局滿壘危機無失分 樂天不敵火腿

中央社 / 台北14日電
旅日樂天隊投手宋家豪。 圖／聯合報系資料照片
旅日樂天隊投手宋家豪。 圖／聯合報系資料照片

旅日樂天隊投手宋家豪今天後援登板，投出3次保送，但最終順利瓦解滿壘可能失分的危機，近3場出賽無失分；樂天隊終場以1比2不敵火腿隊。

樂天隊今天在樂天生命宮城球場迎戰火腿隊，8局球隊0比2落後時，宋家豪登板後援；宋家豪先保送中島卓也，2人出局後敬遠保送近藤健介，接著對中田翔投出四壞保送，讓火腿隊攻占滿壘，宋家豪讓渡邊諒敲出游擊方向飛球出局，力守不失分。

宋家豪今天總計用15球投1局沒被敲出安打，投出3次保送，最快球速149公里、無失分，賽後防禦率5.64。

火腿隊4局靠著近藤健介陽春砲先馳得點，7局再靠著近藤健介、中田翔、大田泰示接連安打再添1分；樂天隊打線熄火，團隊僅敲出3支安打，直到9局才靠著田中和基陽春砲拿下1分，追分不及、吞下敗仗。

宋家豪 樂天 火腿

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