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川崎、北方棲身獨聯 等待機會再圓台美職棒夢

聯合新聞網 / 福耳
川崎宗則在獨聯的第一場比賽就擊出首打席首球全壘打。 擷圖自栃木金色勇士官方FB粉絲團
川崎宗則在獨聯的第一場比賽就擊出首打席首球全壘打。 擷圖自栃木金色勇士官方FB粉絲團

阪神救援投手藤川球兒，日前宣佈打完本季後就要從職棒場上引退。40歲的藤川，98年以第一指名加入阪神，12年季後挑戰大聯盟加入芝加哥小熊，15年轉戰德州遊騎兵，16年球季重回阪神，生涯日美通算806場出賽，除了02年12場都是先發之外，其餘99%的出賽都是後援登板，截至目前在兩國職棒共拿下61勝39敗219個中繼點及245次救援成功，還差5次就能達到250次救援成功的名球會入會資格，藤川輝煌的成績，不只是阪神，他已經能算是全日本近年來極具代表性的救援投手了。

阪神虎終結者藤川球兒只差5次救援成功，就成達成美日職通算250次救援成功的里程碑。 歐新社資料照片
阪神虎終結者藤川球兒只差5次救援成功，就成達成美日職通算250次救援成功的里程碑。 歐新社資料照片

除了成績斐然之外，藤川在15年5月底遭遊騎兵釋出後，拒絕阪神的合約，為了要給故鄉高知的野球孩子一個夢，決定先加入林哲瑄曾打過的四國獨立聯盟當中的高知鬥犬隊，在獨聯的期間，藤川反而多是以先發上場，投球內容不錯，還投出過一場完封勝，季後與老東家阪神簽下2年合約，是最近期從獨聯重回日職的重量級球星。

離開日職後加入獨聯，最終再獲得機會重回日職的第一人是08年被軟銀戰力外的山田秋親，他先加入四國聯盟，09年季後參加測試，10年與羅德簽約，該年出賽28場，拿到1勝2個中繼點；台灣球迷熟悉的正田樹，在08年季後被阪神戰力外，09、10兩年來台加入興農，11年返日加入獨聯棒球挑戰聯盟的新潟天鵝之皇隊，由於投球內容不錯，被養樂多青睞，12年重回日職，兩年間在中繼方面投出不錯的成績。

也曾來台打過味全的歲內宏明，則是最近一個經由獨聯再回到日職的球員，歲內是阪神11年的第2指名，19年10月初被戰力外，之後在冬盟期間被味全簽下來台打球，19年底結束後返日加入四國獨聯，在今年6月的開幕戰中擔任先發，截至8月底的9場出賽，投了64局，投出包含3場完封在內的5勝0敗，防禦率只有0.42，同時還有76次三振，這鬼神般的成績讓他得到重回日職的機會，投手戰力薄弱的養樂多在7日與他簽下合約，歲內9日隨即在二軍先發，投6局只被打出3支安打無失分，二度日職之路有好的開始。

同樣打過味全的川崎宗則，8月底宣布加盟BC獨聯的栃木金色勇士隊，合約期間是從9月開始到10月底，大約2個月的時間，他在13日以第2棒三壘手先發上場，這是離開味全後的首次實戰，結果首打席首球就開轟，川崎曾多次表示之後想要回到台灣打球，如果在獨聯維持不錯的打擊手感及成績，說不定在疫情緩和後，有可能再在中職的戰場上看到他的身手。

川崎宗則（左）在去年底結束味全龍客座教練階段性任務。 聯合報系資料照片
川崎宗則（左）在去年底結束味全龍客座教練階段性任務。 聯合報系資料照片

川崎效力的BC獨聯有好幾位前日職球星，如成瀨善久、西岡剛等，其中已經打第2年的西岡還希望能重回日職，而隊友北方悠誠，是11年DeNA的第一指名，14年底就遭到戰力外，在測試會後被軟銀以育成球員簽下，但隔年底二度被戰力外，生涯從未上過日職一軍，之後幾年打過BC及四國兩個獨聯間的幾支球隊，去年中前往美國挑戰，不過由於疫情影響，今年3月北方返日加入曾待過的栃木金色勇士，意外與川崎成為隊友，26歲，最快球速可以來到160公里的北方，仍沒有放棄挑戰美國的夢想；另外，擁有豐富美國大聯盟經驗的田澤純一，也正在BC聯盟，等待年底加入日職的機會。

北方悠誠因疫情關係不得不結束美國之旅，暫時重回日本BC獨聯的老東家。 擷圖自栃木金色勇士官方FB粉絲團
北方悠誠因疫情關係不得不結束美國之旅，暫時重回日本BC獨聯的老東家。 擷圖自栃木金色勇士官方FB粉絲團

川崎宗則 藤川球兒

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