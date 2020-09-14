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棒球／新北市U-12全國棒球錦標賽開幕 24強隊同場較勁

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
2020新北市U-12全國棒球錦標賽於9月14日開幕。圖／新北市政府提供
2020新北市U-12全國棒球錦標賽於9月14日開幕。圖／新北市政府提供

2020新北市U-12全國棒球錦標賽於9月14日隆重開幕，開幕場地位於重新橋下星光市集旁的重新壘球場A。本屆賽事預定於109年9月14日(星期一)至 9月18日（星期五）接連五天於重新壘球場A、重新壘球場B以及萬善同球場熱烈登場。

新北市政府教育局表示，全國各縣市精英少棒隊伍共有24隊，有超過300名基層球員參與。本次2020新北市U-12全國棒球錦標賽由興穀國小承辦，自2013年迄今，興穀國小承辦6屆興穀盃全國少棒錦標賽，打響了興穀少棒的名號。

承辦學校興穀國小校長鄭秋嬋表示：「本次賽事自今年3月份即開始籌辦，邀請全國U-12棒球隊名校參與，每場比賽都將是扣人心弦、精彩可期的賽事！」期望透過全國性的少棒比賽，提升國內棒球運動。

參賽隊伍有來自台北市的福林、東園以及社子國小，來自新北市的大豐、中港、汐止、民安、光華、新埔、土城、正義及興穀國小，來自桃園市的龜山、仁善、中平、大勇國小，還有新竹縣市的西門國小、關西國小，台中市的上楓國小，嘉義市的垂楊國小，台南市的協進、崇學國小，高雄市的美濃國小，宜蘭縣的三星國小等，參賽隊伍皆是國內少棒菁英。

開幕典禮由興穀國小大鼓隊帶來的迎賓鼓表演揭開序幕，興穀大鼓隊是興穀國小的特色社團，參加新北市 108 年度學生音樂比賽，榮獲打擊樂合奏優等獎，並榮獲2018亞太盃國際音樂比賽第三名，用最精彩的迎賓鼓曲歡迎嘉賓的到來。

典禮由新北市教育局體育及衛生教育科夏科長治強主持，宣誓代表由興穀國小同學高邱聖紘代表宣誓。本次開球人員計有教育局夏科長治強、新北市蔡明堂議員、興穀國小鄭秋嬋校長、徐生明棒球發展協會謝榮瑤理事長，以及長期贊助興穀少棒 CoCo 都可公司代表黃德彥經理等貴賓。

眾所皆知徐生明教練一生奉獻臺灣棒壇，堅持理想，師母謝榮瑤女士秉持徐教練遺志，致力推展棒球運動，目前擔任「徐生明棒球發展協會」理事長，非常榮幸謝女士也帶領美濃國小參加了本次的賽事。

藉由舉辦及參與如此有意義的交流及比賽，不僅可以提升少棒選手的視野，使棒球運動向下札根傳承，更重要的是親師生及教練的熱情參與，以及小球員們運動精神的展現。看到開幕典禮最後大合照時，每位小球員拋帽歡呼展現出自信的笑容，便是舉辦本次賽事最大的收穫。

2020新北市U-12全國棒球錦標賽於9月14日開幕。圖／新北市政府提供
2020新北市U-12全國棒球錦標賽於9月14日開幕。圖／新北市政府提供

棒球 徐生明

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