日職／投到滿壘 宋家豪驚險守住1局無失分

日本火腿與樂天金鷲隊上周六因雨延賽，今天進行補賽，台將王柏融全場未上，效力樂天的宋家豪則在八局上登板，因保送替自己帶來危機，最終在滿壘時解決渡邊諒，投1局無失分，火腿終場以2：1擊敗樂天。

王柏融昨天擔任先發第一棒，5打數敲出1安打，今天未排進先發打線，無緣與宋家豪同場出賽。

樂天打線遭到火腿先發投手費爾哈根（Drew VerHagen）壓制，宋家豪在八局上登板時，球隊處於0：2落後，中島卓也先選到保送，兩出局後推進二壘，面對近藤健介在投到0好2壞後決定故意四壞保送，但面對中田翔的打席，宋家豪又是壞球連發，保送擠成滿壘。

宋家豪最終讓渡邊諒敲出游擊方向滾地球出局，化解滿壘危機，此役用15球投1局，沒被敲出安打，但出現3次保送，驚險守住沒有失分。

費爾哈根先發8局共用111球，只被敲1安打、無失分，送出9次三振。火腿換上宮西尚生把關九局下，面對首名打者田中和基就被敲出陽春砲，也成樂天全場唯一分數。