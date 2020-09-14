棒球／協會盃蔡岱霖滿貫砲安永鮮物晉4強 合庫闖8強

協會盃成棒賽安永鮮物高塩將樹今天先發7局好投壓制，蔡岱霖敲滿貫砲，率隊以13比3、7局擊敗富邦公牛，晉級4強；合庫王牌投手吳昇峰5局好投，率隊10比0擊敗中信學院打進8強。

2020年協會盃全國成棒年度大賽，安永鮮物棒球隊在羅東棒球場與富邦公牛隊（台體大）交手，安永鮮物先發投手高塩將樹展現壓制力，總計用87球投7局被敲6支安打，投出1次保送、4次三振，失掉3分（2分責失分）。

今天比賽4局打完，安永鮮物2比3落後，5局靠著王薪權安打開啟攻勢，滿壘時蔡岱霖敲出滿貫砲，一棒超前比數，6局再靠著單局2安、2保送，攻下4分、拉開領先差距。

安永鮮物7局再起攻勢，靠著保送、郭福凱二壘打送回團隊第11分，王薪權適時安打，一棒再添2分，幫助球隊順利拿下勝利。

合作金庫成棒隊今天與中信學院交手，合庫派出王牌投手吳昇峰先發，總計用38球投5局僅被敲出3支安打，投出3次三振、沒有保送，無失分，賴柏瑋後援2局被敲2支安打無失分，替球隊守住勝利。

合庫打線發揮，全場敲出11支安打，楊振裕2局敲出2分砲，陳毅宏單場4打數敲出3支安打，打擊手感不錯，合庫以10比0、7局搶勝晉級8強，明天將與新北市成棒隊交手，爭取4強門票。