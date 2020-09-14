中職／獅隊15日與桃猿交手 布雷克先發拚保戰績首位

中職下半季戰績拉鋸，統一獅隊明天起在台南棒球場與樂天桃猿打2連戰，兩隊目前暫居戰績前2名，桃猿隊明天由洋投霸能先發，力拚中止2連敗，統一獅隊則由洋投布雷克先發。

中職下半球季戰績緊咬，目前排名第1為統一獅隊，樂天桃猿隊與富邦悍將隊勝率同為5成、並列第2，與獅隊僅有1場勝差，中信兄弟隊排名墊底，但與統一獅隊也僅有2場勝差，差距不大。

獅隊明天起在主場台南棒球場與樂天桃猿隊打2連戰，桃猿隊由洋投霸能先發，霸能本季與獅隊交手5場先發、1場後援，總計投34.2局失掉20分（18分責失分），戰績1勝、沒有敗績，對戰防禦率4.67。

獅隊打者林祖傑、陳重羽本季與霸能對戰數據不錯，對戰打擊率都有4成44，但本季僅有蘇智傑從霸能手中敲出過全壘打。

獅隊將由洋投布雷克先發，布雷克本季與桃猿隊交手1場先發、1場後援，總計投5.2局失掉4分皆為責失分，戰績1勝1敗，對戰防禦率6.35，成績不算理想；桃猿隊野手廖健富、林立本季都曾從布雷克手中敲出全壘打，獅隊派布雷克先發，拚全力搶勝，保下半季戰績首位。

桃猿隊的廖健富先前因為膝蓋後側不舒服下二軍，桃猿隊總教練曾豪駒上週受訪表示，廖健富目前回報跑動沒有太大不適感，但較長時間沒有實戰，還是需要讓他到二軍實戰、觀察恢復狀況。