中職／一句「球是圓的」惹怒桃猿 公視台語台：深表歉意

公視台語台日前在臉書發文「球是圓的」，引發網友聯想中職中信兄弟和樂天桃猿本壘攻防戰中判決對桃猿有利。桃猿今天發聲明要求台語台道歉，台語台下午在臉書向樂天球團致歉。

公視台語台貼文開頭，首先對發文不當引起爭議一事，對樂天球團與球迷深深致上歉意。

台語台表示，臉書粉專的「看臉書學台語」單元，常藉由網路上大家關心的議題，以台語文來形容，讓更多人認識台語。小編因為球賽判決在網路上引發爭議，因此才有「球是圓的」貼文發想。

台語台後來發覺，貼文內容可能會讓網友覺得這個球的裁判結果對桃猿有利，最終決定在貼文11日上架的隔天（12日），從粉專下架。台語台也強調，「並沒有涉及『球團收買裁判』的言論。」

台語台強調，沒有抹煞運動員及球團努力之意，台語台對於台灣棒球的推動，也願意貢獻心力，包括連2年轉播較少受關注的基層少棒比賽等，「我們當然不希望為棒球努力的運動員或球團受到傷害」。

台語台表示，將遵循公視一貫的公正客觀立場，追求製作優質的內容，在網路發展的全新領域，也以同樣原則自我要求，對於此次爭議，台語台會檢討改進，避免不必要的傷害。

10日中職例行賽，樂天桃猿與中信兄弟交手本壘攻防戰，6局桃猿隊跑者陳俊秀回到本壘，一開始判決為兄弟隊捕手陳家駒成功將跑者觸殺出局，電視輔助判決後，認為陳家駒捕手阻擋犯規，改判陳俊秀得分算數。

公視台語台11日在臉書發文，教大家「球是圓的」，意即「棒球場上發生之事，什麼都有可能發生」，但話鋒一轉寫道，「假如是『猿』，發音就是uan（羅馬字）。」遭外界懷疑暗諷判決對桃猿有利。

儘管台語台已刪文，仍引發桃猿隊不滿在今天發出球團聲明，譴責公視台語台挾媒體資源，影射聯盟球團不公、抹煞球團對於經營棒球的努力，要求公視道歉，對於網路球迷發言影射球團收買裁判的言論，也將委請律師進行法律程序。