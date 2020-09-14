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中職／波西條款討論近2小時 洪總濃縮兩句話
中職聯盟今天召開總教練會議，集合五球團總教練，說明本壘攻防執法標準，富邦悍將隊總教練洪一中會後以一句話概括結論，「球先到就不能撞，腳先到就不能擋。」
中信兄弟與樂天桃猿隊之戰撞出「波西條款」爭議，兄弟捕手陳家駒在持球狀態下，仍因有膝蓋跪下擋到壘包的動作，經輔助判決後被改判阻擋，丟掉這一分。
這起判例引發各界論戰，洪一中在隔天受訪時，先是不願淌混水、不發表意見，事隔一晚看過影片後仍決定發聲，認為聯盟改判正確，陳俊秀的腳先到，猿隊得到這一分沒錯。
今天聯盟召集五隊總教練開會，再次說明本壘攻防執法標準，洪一中會後直言，討論了4年的東西，1小時怎麼可能會有答案；對於今年剩餘球季的執法標準，他以台語說明，「球先到就不能撞，腳先到就不能擋。」
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