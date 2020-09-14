中職／執法標準與春訓說的不同？「非聯盟正式答覆」

中信兄弟隊上周四在本壘攻防戰中丟掉關鍵分數，球團提出質疑，春訓請裁判來教學，結果與執法標準並不一致，今天也會在總教練會議中提出疑問。聯盟副秘書長王惠民表示，球團可能是私下向裁判詢問，並非正式回覆，也不解落差在哪。

兄弟上周在本壘攻防戰中吃虧，捕手陳家駒因接球後有膝蓋跪地的動作，被判阻擋，樂天桃猿隊陳俊秀跑回的分數算數，總教練丘昌榮賽後直言執法標準與春訓時和裁判詢問的不一致，不知道怎麼教選手。

兄弟領隊劉志威也提到，球季打到現在，大家對於規則還不是完全理解，也呼籲聯盟，「怎麼接、接球的相對位置，讓專業技術人員去做，有個大家都可以理解的共識和規範。」

聯盟今天召開總教練會議，說明執法標準。對於兄弟提出的疑問，王惠民表示，「聯盟並不是非常清楚落差在哪，可能是有部分裁判員在私下詢問時的回答，並非正式回覆。」