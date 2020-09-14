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中職／本壘攻防怎麼判？聯盟定調本季先照補述3.25走

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職召開總教練會議。左起丘昌榮(中信)、葉君璋(味全)、洪一中(富邦)、王惠民(副秘書長)、曾豪駒(樂天)、林岳平(統一)。 中華職棒聯盟
中職召開總教練會議。左起丘昌榮(中信)、葉君璋(味全)、洪一中(富邦)、王惠民(副秘書長)、曾豪駒(樂天)、林岳平(統一)。 中華職棒聯盟

上周四中信兄弟樂天桃猿隊之戰，撞出中職「波西條款」的不成熟，聯盟今天下午召開總教練會議，針對本壘攻防向各隊教頭再次說明認定標準，也確認本季接下來若有類似案例，將繼續依裁判規則補述3.25執行。

總教練會議以往都在球季前舉辦，今年罕見在季中臨時召開，主持會議的副秘書長王惠民表示，最近有些爭議引發各界討論，今天與總教練交換想法，也找來技術與賽務部門一起參與，將執法認定標準再次說明，同時也聽取意見，但不會在此刻就做修改，而是在年底再次討論，若有修訂，將於明年總教練會議中提案。

近期爭議最大的本壘衝撞條款，在今天會議中定調，今年剩餘賽事將以裁判規則補述3.25執行。

象猿之戰的本壘攻防爭議，聯盟在隔天召開記者會，宣布輔助判決改判無誤，引用規則為裁判規則補述3.25內的「原本可能安全得分的跑壘員，確實因捕手腳之違法站位造成阻擋而無法觸壘被觸殺出局時，則可成立捕手違規。」

裁判長張展榮表示，今天針對3.25條例與總教練逐條說明，今年將先按此執行，練教練提出的看法，將於年底彙整後與裁判組討論，明年季初總教練會議定案。會議中也確認，現場裁判只針對安全回壘（safe）和觸殺出局（out）判定，若有提出輔助判決，再由審視小組判定是否阻擋或衝撞。

王惠民表示，基本精神是如果是safe，就沒有本壘衝撞、阻擋的問題，如果是out才會有阻擋的問題，認定標準包括還沒接到球不能站在跑壘行徑路線上、避免衝撞，以及不能用膝蓋、護具、手肘、前臂阻擋。

中職聯盟今天召開總教練會議。記者陳宛晶／攝影
中職聯盟今天召開總教練會議。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿 中職 中信兄弟

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