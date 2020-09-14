中職／金手套游擊手獎新面孔入替 王勝偉今年無緣

中職例行賽進入尾聲，各隊拚戰績，球員也拚年度獎項。金手套游擊手獎競爭者，符合資格的江坤宇、林祖傑、李宗賢，無論誰得獎都是新面孔，王勝偉近年拿下多次，今年卻是無緣。

中職例行賽各隊剩下不到30場比賽，下半季戰績互相緊咬，球員也把握時間拚個人成績和年度獎項。根據中職規定，金手套野手類獎項，需在該守位守備出賽場次達80場，最佳9人野手與捕手獎項，除了守備出賽場數達80場外，捕手打席須達186打席、野手要達248打席。

金手套游擊手獎從2014年至2019年間，除了2018年從缺外，都由中信兄弟王勝偉拿下，近12年王勝偉總計抱回9座金手套游擊手獎，今年因為開季狀況不佳，一軍出賽機會不固定，無緣角逐年度獎項。

目前各隊符合金手套與最佳9人游擊手獎的球員，兄弟隊為江坤宇、統一獅隊為林祖傑、富邦悍將則是李宗賢，至於樂天桃猿隊林承飛，尚須補足20場游擊守備出賽、25打席，才符合資格。

江坤宇、林祖傑、李宗賢、林承飛無論是誰抱回金手套游擊手獎，都是新面孔；林承飛去年拿下過最佳9人游擊手獎，桃猿隊下半球季已經打完36場，僅剩24場比賽，林承飛若想角逐獎項，接下來的比賽休兵空間不大。