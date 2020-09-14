中職／味全龍簽下8人 百萬月薪複數年合約等王維中點頭

味全龍隊今年在選秀會上共選11人，球團已與8人完成簽約，還有2人已達共識，近日將簽約。至於最受矚目的狀元王維中，球團已提出接近聯盟選秀史上最大合約，就等王維中點頭。

味全龍領隊任中傑表示，今年指名的11人中，已有10人都將完成簽約，其中董秉軒適逢畢業、先去當兵外，其餘都將在本月初起陸續向球隊報到。

距離簽約截止日只剩一周，球團對王維中也展現高度誠意，任中傑說，目前已提出百萬元等級月薪、複數年合約，總值接近中職新人選秀最大合約，盼王維中根留台灣，與龍隊共同提振台灣棒球產業。

依中職規定，新進球隊首年可在前4輪各選2人，次年則可以在前2輪各選2位選手，去年龍隊一口氣選28輪，並全數簽下32位指名選手；今年則選9輪、11位選手，球團盼有圓滿結果。

球團表示，目前正式簽約選手包含第1輪的廖任磊，第2輪林辰勳、林逸達，第4輪王順和、第5輪蔣少宏、第6輪呂詠臻、第7輪劉崇聖和第9輪趙璟榮，他們皆已向球隊報到。第3輪楊鈺翔、第8輪董秉軒則將在近日完成簽約，其中董秉軒將先去當兵。

二軍例行賽步入最後階段，龍隊以49勝30敗2和排名第1，領先中信兄弟二軍1場勝差。廖任磊、林辰勳、林逸達等新龍將是否有機會於季末亮相，為今年二軍冠軍戰助拳，總教練葉君璋將視個人調整情況進行評估。