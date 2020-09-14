中職／回應本壘爭議不實指控 猿隊聲明將提告、要求公視道歉

樂天桃猿隊因上周四的本壘攻防爭議判決成為眾矢之的，面對網路言論惡意攻擊，球團決定「硬」起來，今天發出聲明稿，呼籲停止發表影射言論或不實內容，並將委請律師進行法律程序，也要求公共電視台語台向球團道歉，以正視聽。

一、對於任何影射聯盟不公及影射任何球團打假球、收買裁判等不實言論，乃是抹煞所有運動員的努力，於未有任何證據或司法判決前，應採取無法容忍的立場，並讉責公共電視台語台挾媒體資源影射聯盟球團不公、抹煞球團對於經營棒球的努力，全然喪失第四權的公正客觀立場，也讓本球團對於一向具有正面形象的公共電視綜藝化感到失望，公共電視台語台應向本球團道歉，以正視聽。

二、本球團已就社群媒體上影射、不實之發言蒐證，針對部分帳號詆毀本球團、教練與球員名譽之不實言論，此等言論不但抹煞全體隊職員之努力，更已經嚴重影響樂天球團聲譽，而涉及妨礙名譽之民刑事相關責任。因此，本球團基於保護球隊、教練與球員之立場，呼籲應停止發表任何影射言論或將不實的內容，並將委請律師進行法律程序。

本球團尊重球迷朋友對於判決看法不同之討論，但言論自由的界線仍然是尊重他人的權利與名譽，所以針對惡意抹煞教練與選手以不正當方式取勝等言論，本球團將會採取相關法律行動維護球隊成員的名譽，並再次譴責此等網路霸凌之惡質文化。