快訊

李登輝與蔡英文父親關係好 朱高正：將來才能揭密

新增1境外移入 指揮中心1400臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／回應本壘爭議不實指控 猿隊聲明將提告、要求公視道歉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猿隊衝壘爭議球。報系資料照
猿隊衝壘爭議球。報系資料照

樂天桃猿隊因上周四的本壘攻防爭議判決成為眾矢之的，面對網路言論惡意攻擊，球團決定「硬」起來，今天發出聲明稿，呼籲停止發表影射言論或不實內容，並將委請律師進行法律程序，也要求公共電視台語台向球團道歉，以正視聽。

近日關於球迷朋友針對9月10日本壘攻防判決事件，造成社會諸多紛擾，但經查實後，部分球迷以暗示或隱喻樂天球團透過不正當的方式獲取勝利，包括：於社群媒體影射聯盟不公，及本球團收買裁判等言論，導致球員努力被抹煞、本球團名譽受損，謹嚴正聲明如下，並希望所有支持棒球運動的球迷，共同譴責這些不實指控。

一、對於任何影射聯盟不公及影射任何球團打假球、收買裁判等不實言論，乃是抹煞所有運動員的努力，於未有任何證據或司法判決前，應採取無法容忍的立場，並讉責公共電視台語台挾媒體資源影射聯盟球團不公、抹煞球團對於經營棒球的努力，全然喪失第四權的公正客觀立場，也讓本球團對於一向具有正面形象的公共電視綜藝化感到失望，公共電視台語台應向本球團道歉，以正視聽。

二、本球團已就社群媒體上影射、不實之發言蒐證，針對部分帳號詆毀本球團、教練與球員名譽之不實言論，此等言論不但抹煞全體隊職員之努力，更已經嚴重影響樂天球團聲譽，而涉及妨礙名譽之民刑事相關責任。因此，本球團基於保護球隊、教練與球員之立場，呼籲應停止發表任何影射言論或將不實的內容，並將委請律師進行法律程序。

本球團尊重球迷朋友對於判決看法不同之討論，但言論自由的界線仍然是尊重他人的權利與名譽，所以針對惡意抹煞教練與選手以不正當方式取勝等言論，本球團將會採取相關法律行動維護球隊成員的名譽，並再次譴責此等網路霸凌之惡質文化。

跑壘爭議兄弟總教練丘昌榮（右二）不滿判決。報系資料照
跑壘爭議兄弟總教練丘昌榮（右二）不滿判決。報系資料照

樂天桃猿 棒球

延伸閱讀

中職／本壘攻防壓力大 獅隊非典型捕手群最神奇

中職／洋將變強 教頭都有感

中職／林益全再見安 悍將氣走猿

中職／單季20轟、20盜達陣 林立：不會侷限在這裡

相關新聞

中職／回應本壘爭議不實指控 猿隊聲明將提告、要求公視道歉

樂天桃猿隊因上周四的本壘攻防爭議判決成為眾矢之的，面對網路言論惡意攻擊，球團決定「硬」起來，今天發出聲明稿，呼籲停止發表...

中職／本壘攻防壓力大 獅隊非典型捕手群最神奇

近期中信兄弟對樂天桃猿本壘攻防戰改判爭議，話題持續延燒，今天先不談風波後續，來聊聊統一獅的「非典型捕手」。 好比說上禮拜一軍初登場的羅暐捷，雖然是以捕手身分挑戰職棒，不過去年U18世界盃冠軍戰對

日職／低薪洋將的淘金夢 奇戈旋風讓人惋惜

中日龍隊目前暫居中央聯盟第四，不過距離第三的橫濱DeNA只有2.5場勝差，還有拚進A級的機會。儘管今年央聯取消了CS季後賽，不過眼前他們還有一個重大任務，就是全力打進A級，中止自2013-2019年以

日職／3台將同日先發 大王敲1安

昨天的台灣球迷很忙碌，日本職棒三名台將同日先發，火腿隊王柏融相隔十六場再返先發，五打數敲出一安打，西武隊吳念庭兩打數未敲...

中職／洋將變強 教頭都有感

今年中職洋將登錄大限為九月廿一日，但受到來台要隔離十四天影響，已不可能在此時再尋覓新鮮貨，至昨晚富邦悍將隊奇優力出賽後，...

中職／林益全再見安 悍將氣走猿

富邦悍將隊新洋投奇優力「開箱」首戰，留給球隊○比四的落後，悍將隊上演逆轉秀，九局下林益全敲出生涯第三支再見安打，以五比四...

中職／單季20轟、20盜達陣 林立：不會侷限在這裡

樂天桃猿隊強打林立今天在第五局跑出本季第20盜，達陣單季20轟、20盜，成為中職史上第8人、第9人次，他賽後對此表示，「...

中職／林益全敲再見安打跑猿隊 「不可思議的一晚」

富邦悍將隊今天「開箱」新洋投奇優力，一軍首次登板就遭遇樂天桃猿隊嚴厲考驗，只投4.1局失4分退場，悍將隊在比賽後段掀起反...

中職／沒拿到出局數就傷退 王躍霖傷勢無大礙

樂天桃猿隊今天錯失4：0的優勢，在比賽後段翻盤，終場以4：5不敵富邦悍將隊，後援投手王躍霖第八局登板，一個出局數都沒拿下...

中職／林祐樂三分砲 兄弟羅傑斯下半季首度吞敗

下半季最強洋投、中信兄弟隊羅傑斯，今天終於踢到鐵板，對統一獅隊先發5局失6分，栽在獅隊捕手林祐樂手中，兄弟終場以3：6不...

日職／敗投解套 張奕5局失2分、無關勝敗

歐力士隊台灣投手張奕爭取本季第2勝又落空，今天面對羅德隊先發，投5局失2分，退場時兩隊2：2，確定此役無關勝敗。

中職／林立20轟、20盜 史上第8人、猿隊就產5人

樂天桃猿隊強打林立今天在第五局跑出本季第20盜，達陣單季20轟、20盜，成為中職史上第8人、第9人次，也是中職連兩季有選...

熱門新聞

中職／伍鐸告別悍將 此刻還不想說選手生涯結束

日職／王柏融重返先發扛第一棒 第五打席終於貢獻安打

NBA／金塊擊沉快艇扳平系列賽 逼入第7戰決勝

NBA／連2戰有驚奇發揮 19歲湖人菜鳥歸功詹皇勉勵

NBA／湖人闖西決 凱威爾波普多領百萬

中職／真的不舒服只能待命代打 高國輝：都沒人相信我

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。