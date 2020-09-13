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中職／單季20轟、20盜達陣 林立：不會侷限在這裡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊林立完成單季20轟、20盜。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊林立完成單季20轟、20盜。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊強打林立今天在第五局跑出本季第20盜，達陣單季20轟、20盜，成為中職史上第8人、第9人次，他賽後對此表示，「這只是一個小小的里程碑，我不會侷限在這裡。」

林立賽前累積22轟、19盜，兩項數字都已是他的生涯新高；今天出戰富邦悍將隊，面對新洋投奇優力，他在第五局一、二壘有人時敲出安打，帶有1分打點，隨後盜上二壘。

林立跑出本季第20盜，以88場完成單季20轟、20盜里程碑，為中職史上第8人、第9人次，也是猿隊隊史第5人。

林立表示，當時是戰術，「一、三壘有人，對手會防止跑本壘。」完成這項里程碑，他的心情很平靜，「對我來說，真的只是過程，後面要做的還太多了。」

今年快速推進盜壘數，他表示，春訓時就有嘗試離壘大一點，在壘間帶來破壞性，「教練會給目標，既然給我機會，就是盡量去嘗試，不管成功或失敗。」

中職史上完成單季20轟、20盜的前七人，分別為坎沙諾（1994、1996）、張泰山（2003）、陳金鋒（2006）、林智勝（2015）、王柏融（2016）、陳俊秀（2016），以及去年以27轟、21盜完成的蘇智傑。

林立 中職 樂天桃猿

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