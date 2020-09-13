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中職／沒拿到出局數就傷退 王躍霖傷勢無大礙
樂天桃猿隊今天錯失4：0的優勢，在比賽後段翻盤，終場以4：5不敵富邦悍將隊，後援投手王躍霖第八局登板，一個出局數都沒拿下，就因傷退場。球團賽後表示，王躍霖因右小腿肌肉突然緊繃牽連到下肢，處理後症狀已緩解，傷勢沒有大礙。
王躍霖第八局登板把關4：1領先，過程一波三折，首位打者面對代打蔣智賢，先被他敲出左外野界外全壘打，下一球蔣智賢修正彈道，同樣轟向左外野，這次成功把球留在界內。
王躍霖接著遭遇范國宸，主審先判決三振，悍將隊提出挑戰後確認擦棒界外，獲得繼續打擊機會的范國宸掃出二壘打。
面對林益全的打席，王躍霖在球投出後彎腰扶著右腳，明顯不適，猿隊再次換投，由蘇俊璋接替投球，高國麟以外野高飛犧牲打再送回1分，失分記在王躍霖帳上。
王躍霖登板沒解決任何打者，被敲2安打、失2分，幸好傷勢並無大賽，處理後狀況已經緩和。
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