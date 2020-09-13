中職／林益全敲再見安打跑猿隊 「不可思議的一晚」

富邦悍將隊今天「開箱」新洋投奇優力，一軍首次登板就遭遇樂天桃猿隊嚴厲考驗，只投4.1局失4分退場，悍將隊在比賽後段掀起反撲，九局下范國宸大難不死，靠失誤上壘，林益全補上再見安打，以5：4逆轉擊敗猿隊。

「覺得今天是很不可思議的夜晚。」林益全意外等到打擊機會，他說當時心想，「我的機會來了。」對決猿隊終結者陳禹勳，他說：「沒有鎖定球路，只要進到好球帶就積極攻擊，當時兩人出局、滿壘，打到就有機會。」

奇優力先發4.1局被敲6安打、失4分皆為責失分，送出6次三振、4次保送，第二局挨了朱育賢的陽春砲，第五局再遇危機，單局被敲4安打，林泓育代打敲出安打送回2分，也讓奇優力必須打卡下班。

悍將隊總教練洪一中對奇優力的處女秀並不滿意，「可能是對環境還沒那麼熟悉，不然他的控球應該不是那麼差勁。」

猿隊最多取得4：0領先，悍將隊第六局先靠申皓瑋的二壘打打破鴨蛋，第八局蔣智賢代打敲陽春砲，高國麟高飛犧牲打送回1分。

以1分落後進入九局下，高國輝代打敲出安打，李宗賢和蔣智賢保送上壘，范國宸敲出三壘方向滾地球，看似將成最後一個出局數，但林立傳球失誤，讓悍將隊跑回追平分，也給了下一棒林益全建功的機會。

悍將隊大難不死，等到再見安打，洪一中說：「結局也是滿幸運的。」他也嘆本周五戰，就有四場先發投手投不滿五局，「有受傷的，有被打爆的，有投不進去的，真的還好後面的投手有穩定下來。」

林立第五局盜壘成功，本季第20盜到手，完成單季20轟、20盜，成為中職史上第8人、第9人次，也是猿隊隊史第5人，但第九局的失誤也成為勝敗關鍵。