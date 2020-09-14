日職／低薪洋將的淘金夢 奇戈旋風讓人惋惜

中日龍隊目前暫居中央聯盟第四，不過距離第三的橫濱DeNA只有2.5場勝差，還有拚進A級的機會。儘管今年央聯取消了CS季後賽，不過眼前他們還有一個重大任務，就是全力打進A級，中止自2013-2019年以來連續7年掉入B級的隊史最差紀錄。

中日龍隊今年收穫不少，尤其是投手明顯成長，包括柳裕也、梅津晃大、勝野昌慶、岡野祐一郎等幾名年輕先發投手的養成都有一定成效，雖然締造連續5場完投勝的王牌左投大野雄大季後動向未明，但至少在年輕投手身上看到希望。另外，今年竄起、讓球迷眼睛為之一亮的還有年僅23歲的古巴小將羅德里奎茲（Yariel Rodríguez），也是中日龍隊球迷可以期待的投手。

中日龍的中南美洲寶石庫

羅德里奎茲曾是去年世界12強古巴隊國手，8月3日才剛從支配下改登錄為正式選手，8月15日就以7局失1分地精采內容從央聯龍頭巨人隊手中拿下NPB一軍首勝。隔週他對上橫濱先發6局只被擊出2支安打失2分拿下2連勝，目前戰績2勝2敗、防禦率3.77。雖然他因為年輕因此遇到危機容易心浮氣躁而影響表現，不過150公里的速球搭配犀利的滑球為武器，被打擊率僅有0.217，在中日龍隊先發群之中僅次於大野雄大的0.209，只要累積經驗假以時日有機會成為一名大投手。

中日龍隊在前監督森繁和運用的中南美洲系統人脈網之下，在多明尼加、古巴等中南美洲國家挖到了不少寶石，包括了去年以41中繼成功獲得最優秀中繼投手、今年轉投MLB德州遊騎兵隊的左投羅德里奎茲（Joely Rodríguez），以及更早之前2011年單季獲得10勝的尼爾森（Maximo Nelson），以及第一年加盟中日就以39支全壘打、110分打點拿下打擊雙冠王的布蘭柯（Tony Blanco）。

羅德里奎茲(中)去年球季在中日龍拿下44個中繼點，防禦率僅有1.64，因此本季被遊騎兵以2年500萬美元合約給挖角過去。 美聯社

這幾名選手都是森繁和親自到中南美洲挖掘的選手，當時都沒沒無聞，但優異的資質被森繁和相中，帶到日本之後傳授日本生存的要訣，搭配上本身的素質以及一顆渴望在異鄉成功的企圖心，因而陸續開花結果。而且中日龍隊都用很低的薪水挖到寶，以尼爾森來說剛加盟只有1,000萬日圓，布蘭科第一年年薪只有2,700萬日圓，最後一年在歐力士年薪已經高達2億5,000萬，大漲將近10倍。左投羅德里奎茲2018年只有3,000萬日圓，今年與遊騎兵簽下2年550萬美金的複數年合約。羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）即使從育成升為正式之後年薪也只有1,100萬日圓，他會不會是下一個在日本淘金成功的例子呢？

經典的「奇戈旋風」

不只是中日龍隊，從1990年起在多明尼加設有棒球學校的廣島鯉魚隊也有不少低薪傳奇。除了這幾年的巴提斯塔（Xavier Batista）、佛蘭斯亞（Geronimo Franzua）之外，大家還記得活躍於90年代、也曾在中華職棒效力過的奇戈（Robinson Checo）嗎？

奇戈於1993年季初與廣島隊簽約，但受限於當時日職兩名洋將的名額限制，在還沒有育成制度的那個年代只能以練習生身分登錄，連二軍都無法出賽。

1994年季初廣島隊將奇戈出借給海外有合作關係的中華職棒時報鷹隊。奇戈來台首戰就飆出動輒150公里以上的速球，單場投出13次奪三振，打響知名度。雖然職棒五年整季戰績7勝11敗並不出色，不過防禦率2.88以及犀利的球路威讓他在隔年打回日本職棒，重回廣島隊第一個球季（1995年）就拿下15勝8敗、防禦率2.74的亮眼成績，並入選當年的明星對抗賽。繼1995年奇戈的15勝之後，1996年又有巴比諾在讀賣巨人隊投出16勝，中職外銷的洋投接連在日本職棒揚威。奇戈曾在接受日本媒體訪問時提到：「在台灣接受投手教練的熱心指導，在實戰比賽中我依照這個指導，拼命矯正控球收到了很好的結果！」

奇戈當時在廣島隊的年薪連一軍最低薪480萬日圓都不到，卻完封花了30億日圓補強的巨人軍，掀起一股「奇戈旋風」。雖然廣島球團緊急在季中追加了1,500萬日圓獎金給他，並且在後半球季每獲1場勝投就給100萬日圓勝場獎金，但仍無法留住奇戈的心。1996年季中奇戈欲遵循野茂英雄模式挑戰美國大聯盟，卻惹出經紀人仲裁、被日職罰款等風波，竟然只在日本短短效力2個球季。雖然1996季末加盟MLB波士頓紅襪隊，但奇戈大聯盟生涯也僅留下3勝5敗，防禦率7.61的黯淡成績，於2000年季末引退。

奇戈的低薪洋將傳奇是早期日本職棒的經典，倘若他能在日本職棒多打幾年再到美國，或許就會像路易斯（Colby Lewis）、麥可拉斯（Miles Mikolas）這些逆輸入MLB的洋將般活躍，並賺進斗金，但他的燦爛輝煌卻像流星般轉瞬即逝，令人惋惜。