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中職／林祐樂三分砲 兄弟羅傑斯下半季首度吞敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟先發投手羅傑斯。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
中信兄弟先發投手羅傑斯。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

下半季最強洋投、中信兄弟隊羅傑斯，今天終於踢到鐵板，對統一獅隊先發5局失6分，栽在獅隊捕手林祐樂手中，兄弟終場以3：6不敵獅隊，羅傑斯下半季首度吞敗。

羅傑斯下半季前7場先發，進帳3勝0敗、防禦率0.88，日前剛收下8月投手MVP，儼然中職現況最穩洋投，今天卻遭遇獅隊重擊。

他在第二局先對鄧志偉投出保送，唐肇廷敲出內野安打，兄弟挑戰後維持原判，獅隊沒錯過一、二壘有人的機會，林祖傑先以安打送回1分，林祐樂再狙擊三分砲，獅隊取得4：0領先，只用兩局就讓羅傑斯確定吞下下半季單場責失分最多的一戰。

獅隊在第三局繼續追加分數，林祐樂和陳傑憲的安打各帶有1分打點。

羅傑斯最終先發5局，被敲10安打、責失6分，送出9次三振，林祐樂從他手中敲出2安打、灌進4分打點。

獅隊先發投手施子謙前6局未失分，第七局接連挨了周思齊兩分砲、陳子豪陽春砲，最終投6.2局、失3分，收下第8勝。

中信兄弟 統一獅

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