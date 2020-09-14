中職／本壘攻防壓力大 獅隊非典型捕手群最神奇

聯合新聞網 / Ramos
統一獅新秀羅暐捷(中)過去在中華隊期間曾改練外野，守備表現還相當出色，但加入職棒後又回到老本行蹲捕。獅隊目前主戰捕手不缺人，未來還有不少時間可視情況調整。 聯合報系資料照片
統一獅新秀羅暐捷(中)過去在中華隊期間曾改練外野，守備表現還相當出色，但加入職棒後又回到老本行蹲捕。獅隊目前主戰捕手不缺人，未來還有不少時間可視情況調整。 聯合報系資料照片

近期中信兄弟對樂天桃猿本壘攻防戰改判爭議，話題持續延燒，今天先不談風波後續，來聊聊統一獅的「非典型捕手」。

好比說上禮拜一軍初登場的羅暐捷，雖然是以捕手身分挑戰職棒，不過去年U18世界盃冠軍戰對美國，他守左外野兩度上演美技「神守備」接殺，還讓美國隊球員向他脫帽致敬，若非羅暐捷用手套救了全隊，中華隊應該難敵美國。

事實上，羅暐捷高苑工商時期是捕手，U18世界盃中華隊集訓期間，因陣中已有主戰捕手林辰勳，羅暐捷在教練建議下加練外野，沒想到適應力超強，還成了中華隊奪冠救命丹。由於羅暐捷蹲捕各方面技能被評為較為粗糙，距離職棒一軍捕手水準還有很長一段路要走，未來他能否繼續蹲捕，還是得兼練甚至轉戰外野，有待時間驗證。

李丞齡就沒那麼好運了，他原本是外野底，在興大附農由於球隊缺捕手，教練要他改練捕手，臂力強，盜壘阻殺能力出眾，拿過黑豹旗、玉山盃大會最佳捕手獎，與戴培峰一時瑜亮。李丞齡以捕手身分加盟統一獅，去年在統一獅二軍蹲了35場，另有12場守外野，今年完全只有守外野的份，教練團評估他蹲捕發展性有限，未來可能難再穿上捕手護具了。

李丞齡(中)以捕手身份加入統一獅，但他的老本行其實是外野手，球隊在二軍比賽中也發現他不適合走捕手這條路。 聯合報系資料照片
李丞齡(中)以捕手身份加入統一獅，但他的老本行其實是外野手，球隊在二軍比賽中也發現他不適合走捕手這條路。 聯合報系資料照片

柯育民也是如此，三級棒球時期他都是捕手，升上大同技術學院加練游擊，去年統一獅以第4輪指名選進，順位算相當前面，身分是捕手，不過去年一軍初登場是守游擊，還守過左外野，在二軍則是捕手、游擊手、左外野手三頭跑，即使如此，統一獅代總教練林岳平認為，柯育民還是蹲捕能力比較出色。

統一獅主戰捕手林祐樂，業餘時期其實是不折不扣的游擊手，2014年U21世界盃再中華隊總教練郭李建夫的鼓勵下，他加練捕手，還以主戰捕手身分帶領全隊，最終成了冠軍捕手，半路出家卻能扮演好不同角色，顯見他擁有強大天賦與運動能力。

林祐樂是林子偉的表哥，也是游擊手出身，但在中華隊期間改練捕手表現優異，加入職棒後剛好遇到高志綱準備交棒，他逐漸與陳重羽一起成為獅隊的主戰捕手。 圖／統一獅球團提供
林祐樂是林子偉的表哥，也是游擊手出身，但在中華隊期間改練捕手表現優異，加入職棒後剛好遇到高志綱準備交棒，他逐漸與陳重羽一起成為獅隊的主戰捕手。 圖／統一獅球團提供

2015年林祐樂以選秀第4輪指名加盟統一獅，初期受到右肩傷勢影響，前兩年盜壘阻殺率合計不到2成，一度興起「乾脆回去守游擊」的念頭，還好後來有堅持住，這幾年已是陣中可靠的主戰捕手。

陳重羽是捕手底，不過受中華隊總教練郭李建夫「改造」，打U23世界盃、台北世大運他身分都是外野手，進職棒捕手、外野兩頭跑，直到今年才專職捕手，不過盜壘阻殺率只剩0.163，打擊率0.257，攻守都陷入嚴重低潮，如果陳重羽能突破這道難關，未來性仍值得期待。

陳重羽跟獅隊其他捕手一樣，之前也是有到外野打醬油。他在月初對桃猿的一場比賽被盜壘成功6次，自己打擊也陷入低潮，可見捕手工作之辛勞。 聯合報系資料照片
陳重羽跟獅隊其他捕手一樣，之前也是有到外野打醬油。他在月初對桃猿的一場比賽被盜壘成功6次，自己打擊也陷入低潮，可見捕手工作之辛勞。 聯合報系資料照片

放眼中職5隊捕手群，除了富邦悍將張進德高中是三壘手，為了爭取旅美機會改練捕手，其他幾乎從小到大都蹲捕，也就是所謂的「正捕手」，像統一獅陣中有不少多功能性質的捕手還真的不多見。

以目前統一獅捕手配置，林祐樂、陳重羽主戰，後面還有郭峻偉待命，其實捕手戰力已算不錯，未來幾年都不需要擔心，至於羅暐捷、柯育民能否頂上來，得看個人造化了。

統一獅 陳重羽 羅暐捷 郭峻偉

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