日職／敗投解套 張奕5局失2分、無關勝敗

歐力士隊台灣投手張奕爭取本季第2勝又落空，今天面對羅德隊先發，投5局失2分，退場時兩隊2：2，確定此役無關勝敗。

張奕本季的第五度登板，來到羅德主場千葉ZOZO海洋球場出賽，這裡也是他在世界12強棒球賽對南韓隊演出6.2局無失分好投的球場，但今天無緣在去年幸運地收下勝利。

張奕一開賽就對加藤翔平投出保送，連飆2K後，安田尚憲敲出中外野二壘打，讓張奕先丟掉分數，第三局則在連兩次保送後，再次因安田尚憲的二壘打掉分。

歐力士在第五和六局各下1分，同樣都是以兩支二壘打串聯，吉田正尚的二壘打，讓戰局回到2：2，也助張奕敗投解套。

張奕投5局共用112球，只被敲出2安打，兩支都是安田尚憲的壘上有人時敲出的二壘打，讓他丟掉2分，送出6次三振，但也有4次四壞保送，賽後防禦率3.71。