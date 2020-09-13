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中職／林立20轟、20盜 史上第8人、猿隊就產5人
樂天桃猿隊強打林立今天在第五局跑出本季第20盜，達陣單季20轟、20盜，成為中職史上第8人、第9人次，也是中職連兩季有選手完成這項里程碑。
林立賽前累積22轟、19盜，兩項數字都已是他的生涯新高；今天出戰富邦悍將隊，面對新洋投奇優力，他在第五局一、二壘有人時敲出安打，帶有1分打點，隨後盜上二壘，悍將隊捕手林宥穎球沒抓穩，沒有傳球阻殺機會。
林立跑出本季第20盜，以88場完成單季20轟、20盜里程碑，為中職史上第8人、第9人次，也是猿隊隊史第5人。
前七人為坎沙諾（1994、1996）、張泰山（2003）、陳金鋒（2006）、林智勝（2015）、王柏融（2016）、陳俊秀（2016），以及去年以27轟、21盜完成的蘇智傑。
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