中職／翁瑋均不二過增經驗 學習被打才能成好投手

樂天桃猿隊投手翁瑋均昨天對富邦悍將隊先發，第3局狀況多、大量失分吞下敗投，但悍將隊總教練洪一中稱讚他進步多；翁瑋均不貳過學經驗，「學習怎麼被打才會成為好的投手」。

中職樂天桃猿隊投手翁瑋均，本季出賽戰績不錯，目前戰績9勝5敗，有機會成為桃猿本季首名10勝投手；翁瑋均昨天先發前2局讓對手6上6下，但3局有狀況，接連被敲4支安打，投出3次四壞保送，單局失掉5分。

翁瑋均昨天總計投4.2局失掉8分責失分、吞下本季第5敗，但對手總教練洪一中直誇：「翁瑋均今年進步很多」；桃猿隊總教練曾豪駒也提到，翁瑋均今年的進步在於不怕被打，但是遇到狀況有時候還是會過於閃躲，昨天狀況一開始不錯，但可能因為想要更好、越投越小心，造成自己的壓力。

翁瑋均表示，昨天賽後教練團跟自己說了很多東西，「要我先想清楚自己屬於什麼樣類型的投手，善用優勢對付打者」，翁瑋均自評非三振型投手，而是要投給打者打。

翁瑋均透露，昨天前兩局狀況不錯，想要以自己的能力壓制打者，忘了自己需要投給打者打、讓守備幫忙，在出現危機時，一直投壞球、堆積壘包，等到要投給打者打時，球的品質已經沒有這麼好。

儘管昨天帳面上成績不是這麼好，但學長林泓育稱讚他，「會犯錯、但至少都不是重複的錯誤」，從錯誤中學習、想辦法修正，不一定是壞事。

談起今年的進步，翁瑋均自評是心態成長，春訓時教練團有給功課，「要學習怎麼被打才會成為好的投手」，不要閃躲、不要怕被打，這也是今年最大的不同。