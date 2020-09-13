中職／廖健富跑動已無問題 先到二軍出賽測試強度

樂天桃猿隊捕手廖健富在9月2日因左膝發炎降二軍，這陣子都隨隊養傷，目前已經10天期滿，總教練曾豪駒表示，廖健富的傷勢已經痊癒，現在跑動沒有問題，但將先讓他到二軍出賽，經過比賽強度檢驗後再返一軍。

廖健富上半季在林泓育受傷之際，接下主戰捕手位置，本季先發蹲捕47場為全隊之最，繳出亮眼的85支安打、9發全壘打、打擊率3成47，但月初傳出傷情，降下二軍，猿隊拉上劉時豪，分擔蹲捕工作。

曾豪駒表示，廖健富現在的傷勢已無大礙，「跑動都沒問題了，但也有一段時間沒有比賽了，讓他先到二軍測試一下，經過比賽強度後檢驗後再回一軍。」

另一位強打捕手林泓育，已有一段時間深陷低潮，近期退出先發打線，在比賽後段代打找感覺。曾豪駒表示，林泓育還需要再找擊球感覺，他也指出選手低潮時，一直沉浸在不好的想法裡，會想比較多。