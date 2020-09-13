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中職／晚來的洋投都猛猛的 曾豪駒也說往年罕見
富邦悍將隊新洋投奇優力今晚先發登板，出戰樂天桃猿隊，也是中職今年最後一個「福袋」。今年受到疫情影響，出現不少以往不會在此時來到中職探路的洋投，猿隊總教練曾豪駒有感，認同今年洋投的整體強度比以往更強。
中職今年搶先全球開打，能見度提升，再加上美職小聯盟、墨西哥聯盟賽季等都取消，球員們生計受到影響，向亞洲職棒探路，像是今晚登板的奇優力，就是向悍將隊毛遂自薦，因此獲得這份工作。
同樣在本周「開箱」的中信兄弟隊雷艾斯、猿隊曼恩，今年原本都與遊騎兵隊簽下小聯盟合約，期待在美職體系找到機會，但隨著小聯盟賽季告吹，球團大裁員，也因此丟掉了工作，不約而同往中職求職。
曾豪駒表示，每隊找洋將的能力都有提升，而今年的整體強度又比以往更強，「受到疫情影響，能力好的洋投開始浮現出來，這是過去比較少見的。」
近幾年回鍋洋投、挖角洋投的戲碼常見，今年季後更考驗各隊留人功力，曾總表示，「好的洋投，大家都會想要趕快確定下來，就看各隊留人功力。」
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