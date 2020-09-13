日職／王柏融連兩場敲安 打擊率微升

日職火腿隊台將王柏融相隔16場、21天重返先發，對樂天隊在8局上終於敲安，總計5打數1安打，打擊率微升到1成64，不過先發投手有原航平早早被打爆，火腿最終以6：14落敗。

王柏融今天擔任第一棒、指定打擊，前四打席打得悶，吞下兩次三振，另有一次二壘滾地、游擊平飛球出局，2局上在滿壘時吞下三振最為可惜。

8局上王柏融安打終於開張，池田駿前兩顆直球搶下好球數後，連投三顆卡特球，王柏融瞄準第五球、135公里的卡特球，敲出中外野安打，隨後靠著隊友保送被擠上二壘，但火腿留下殘壘未得分。

王柏融今天5打數敲1安，連續兩場敲安後，打擊率從1成60，上升到1成64，在8月18日回到一軍後，至今15場出賽，24打數敲出6支安打，另有2打點，期間打擊率2成50。

火腿隊今天先發9人僅中田翔未敲安，2局上的一輪猛攻，包括西川遙輝的三分砲在內，一口氣攻下6分，也讓樂天先發投手岸 孝之僅投3.1局、失6分退場。

不過火腿投手有原航平表現也大失水準，前四場先發都至少投滿7局的他，今天僅投2.1局、失9分退場，其中第2局兩出局後，被敲出4安，丟掉4分讓對手追平，3局續投則在1出局後留下滿壘退場，最終失3分也算在他帳上，吞下敗投。