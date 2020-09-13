快訊

高市婦居檢期死亡 指揮中心公布新冠採檢結果

日職／張奕先發登板對羅德要雪恥 力拚本季第二勝

中職／伍鐸告別悍將 此刻還不想說選手生涯結束

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
洋投伍鐸今天來到球場，與富邦悍將隊友們告別。圖／富邦悍將隊提供
洋投伍鐸今天來到球場，與富邦悍將隊友們告別。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投伍鐸今年成為連敗代名詞，在註冊新洋投奇優力後，也確定註銷伍鐸，他在今天來到新莊球場與球隊告別，今晚就將飛回美國陪太太待產；對於下一步計畫，10月將滿34歲的伍鐸說，期望和悍將隊還有合作機會，也強調「不會在此刻就說我的選手生涯結束了。」

伍鐸打滾中職六季，近三年都穿悍將隊球衣，但近兩年績效不若以往，今年只繳出2勝9敗、防禦率6.55，以7連敗告別中職。

伍鐸今天來到球場與隊友、教練、球團人員告別，他表示，與悍將隊的關係，已經超越選手與球團的關係，是他效力悍將隊期間印象最深的事，這幾天也有收到球迷和他道謝與告別，讓他覺得感動，「不管是喜歡我這個選手，或喜歡我這個人，都覺得很感動。」

伍鐸表示，今晚就將搭機離台，「我的太太要在周二到醫院待產，很幸運，我可以在周一回到家裡。」這是夫妻倆的第二胎，刻意保留神秘，不先知道小baby性別，他笑說：「等升出來後再告訴大家。」

伍鐸表示，在他這個年紀，勢必都會遇到要不要退休的問題，「這是很艱難的決定，我會抱持開放態度，但不會在這個時候就說，這是我的選手生涯最後一天。」他表示，將與悍將隊保持聯繫，若之後還有合作機會，不管是什麼方式，都會全力以赴。

洋投伍鐸今天來到球場，與富邦悍將隊友們告別。圖／富邦悍將隊提供
洋投伍鐸今天來到球場，與富邦悍將隊友們告別。圖／富邦悍將隊提供

伍鐸 中職 富邦悍將

延伸閱讀

中職／在新莊5連勝 索沙球速愈晚愈HIGH

中職／索沙完投拿第10勝 本季新莊主場沒輸過

中職／悍將先發投手傷兵潮 連3戰提前傷退

中職／悍將新洋投奇優力亮相 二軍投4局無失分、飆4K

相關新聞

中職／伍鐸告別悍將 此刻還不想說選手生涯結束

富邦悍將隊洋投伍鐸今年成為連敗代名詞，在註冊新洋投奇優力後，也確定註銷伍鐸，他在今天來到新莊球場與球隊告別，今晚就將飛回...

日職／張弈先發對羅德 首局三振馬丁後因雨暫停比賽

歐力士隊今天出戰羅德隊，由台灣投手張奕先發登板，此戰在客場千葉ZOZO海洋球場進行，也是張奕在世界12強棒球賽後再返這座...

日職／王柏融重返先發扛第一棒 第五打席終於貢獻安打

日職火腿隊台將王柏融相隔16場、21天重返先發，火腿隊今天公布對樂天隊之戰先發名單，王柏融擔任第一棒、指定打擊，對上相隔...

中職／真的不舒服只能待命代打 高國輝：都沒人相信我

富邦悍將隊重砲高國輝昨天在第七局守備時，感覺側腹肌不適，主動表達換人，今天也未排進先發打線、待命代打，他也很清楚，球迷一...

日職／火腿教練確診新冠肺炎 球員全數陰性反應

火腿隊因一軍守備教練飯山裕志確診感染新冠肺炎，一軍全隊緊急進行PCR檢測，結果今天出爐，包括台將王柏融在內的68名隊職員...

日職／王柏融連兩場敲安 打擊率微升

日職火腿隊台將王柏融相隔16場、21天重返先發，對樂天隊在8局上終於敲安，總計5打數1安打，打擊率微升到1成64，不過先...

日職／吳念庭觸身球上壘 西武1:0險勝軟銀

西武隊台灣好手吳念庭連續兩天擔任先發，不過今天2打數未敲安，靠著觸身球上壘，西武全隊也僅敲出4支安打，靠著外崎修汰在首局...

中職／ 作好被罵心理準備 洪總挺改判：腳先進來

中信兄弟與樂天桃猿隊本壘攻防爭議延燒，聯盟明天召開總教練會議討論，富邦悍將隊總教練洪一中力挺改判正確，不該繼續責難，「我...

中職／在新莊5連勝 索沙球速愈晚愈HIGH

富邦悍將隊洋投索沙本季在主場沒輸過，成為「新莊王」，昨晚對樂天桃猿隊無四死球完投九局、失一分，率隊十二比一贏球，成為聯盟...

日職／再訪羅德主場 張奕盼重現12強抗韓經典作

去年世界十二強棒球賽，張奕在千葉ZOZO海洋球場演出經典作，面對南韓隊先發六點二局無失分，幫助中華隊以七比○完封對手；今...

中職／重回先發打線 林益全猛打建功

休息一天後，富邦悍將隊林益全重回先發打線，火力更旺，今晚單場4打數敲3安、1支陽春砲，他說：「能夠幫助球隊贏球最重要。」

紅葉少棒民國50年代的打擊輪胎 被桃花心木包覆了

台東紅葉少棒民國50年代在桃花心木綁上訓練打擊的輪胎，暑假已完全被包覆消失，紅葉國小前校長黃子誠表示，就讓他順其自然。雖...

熱門新聞

NBA／湖人大勝火箭23分 睽違10年再闖西區決賽

NBA／詹皇戴維斯雙劍合璧 再現季後賽歷史近一甲子紀錄

NBA／取消追蹤包括球隊帳號 字母哥會見老闆時機敏感

NBA／哥哥場邊槓衛少遭驅逐 朗多：他沒有不敬之意

日職／王柏融重返先發扛第一棒 第五打席終於貢獻安打

NBA／謙稱熱火「將就」自己 巴特勒談對手不改霸氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。