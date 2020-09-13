中職／伍鐸告別悍將 此刻還不想說選手生涯結束

富邦悍將隊洋投伍鐸今年成為連敗代名詞，在註冊新洋投奇優力後，也確定註銷伍鐸，他在今天來到新莊球場與球隊告別，今晚就將飛回美國陪太太待產；對於下一步計畫，10月將滿34歲的伍鐸說，期望和悍將隊還有合作機會，也強調「不會在此刻就說我的選手生涯結束了。」

伍鐸打滾中職六季，近三年都穿悍將隊球衣，但近兩年績效不若以往，今年只繳出2勝9敗、防禦率6.55，以7連敗告別中職。

伍鐸今天來到球場與隊友、教練、球團人員告別，他表示，與悍將隊的關係，已經超越選手與球團的關係，是他效力悍將隊期間印象最深的事，這幾天也有收到球迷和他道謝與告別，讓他覺得感動，「不管是喜歡我這個選手，或喜歡我這個人，都覺得很感動。」

伍鐸表示，今晚就將搭機離台，「我的太太要在周二到醫院待產，很幸運，我可以在周一回到家裡。」這是夫妻倆的第二胎，刻意保留神秘，不先知道小baby性別，他笑說：「等升出來後再告訴大家。」