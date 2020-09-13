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日職／吳念庭觸身球上壘 西武1:0險勝軟銀

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭。資料照
吳念庭。資料照

西武隊台灣好手吳念庭連續兩天擔任先發，不過今天2打數未敲安，靠著觸身球上壘，西武全隊也僅敲出4支安打，靠著外崎修汰在首局首打席的陽春砲，以1：0擊敗軟銀隊。

吳念庭今天擔任先發第七棒、三壘手，前兩打席分別在2局上敲出一壘滾地、5局上敲游擊平飛球出局，7局上的第三打席則在兩出局、二壘有人時，因觸身球上壘，留下殘壘。

吳念庭難得連續兩戰擔任先發，不過加上昨天4打數無安打，近3場、連7打數都未敲安，打擊率下降到剛好1成。

西武與軟銀大演投手戰，西武先發投手松本航投7局，被敲7安，無失分，用121球，送出6次三振、2次保送，與平良海馬中、增田達至攜手演出完封。

軟銀先發投手石川柊太夠悲情，完投9局，僅被敲出4安打，唯一失分來自首局陽春砲，但等不到隊友火力支援，吞下敗投。

西武 軟銀

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