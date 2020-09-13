日職／張弈先發對羅德 首局三振馬丁後因雨暫停比賽

【張奕投球賽況報導】

官方攻守數據

●一局下，兩隊0:0，歐力士張奕上場投球，面對羅德第一棒加藤翔平，投出四壞球保送，一壘有人；第二棒洋將馬丁，三振出局。三棒菅野剛士上場， 因雨中斷比賽。

【賽前報導】

歐力士隊今天出戰羅德隊，由台灣投手張奕先發登板，此戰在客場千葉ZOZO海洋球場進行，也是張奕在世界12強棒球賽後再返這座球場，期望能複製當時的好投，為自己搶下本季第2勝。

張奕本季前4場先發，累積1勝2敗、防禦率3.74，唯一勝場為8月22日對西武獅隊，投5局無失分，前一戰則是只投4局，儘管退場時球隊領先，但無緣爭取勝投。

張奕本季第二次與羅德過招，前次交手投7.2局、104球都是他的一軍生涯新高，該役挨了馬丁（Leonys Martin）的兩分砲，最終也承擔敗投；馬丁今天擔任先發第二棒出賽，也是張奕首要提防對象。