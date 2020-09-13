中職／真的不舒服只能待命代打 高國輝：都沒人相信我

富邦悍將隊重砲高國輝昨天在第七局守備時，感覺側腹肌不適，主動表達換人，今天也未排進先發打線、待命代打，他也很清楚，球迷一定又會有「不舒服的國輝最可怕」的聲音傳出，他苦笑說：「就真的不舒服啊，都沒有人相信我。」

高國輝昨天在左外野美技連發，包括一記接殺朱育賢敲出的強勁飛球，快速跑動同時展現精準的跳接，他賽後也在Instagram限時動態放上照片，寫著：「喜歡這種感覺」。

高國輝解釋，「那個飛起來的感覺，像是年輕20幾歲時的跳耀，隊友也說很久沒看我這樣接球，希望以後也可以常常飛起來。」

昨役提前退場，今天也未排進先發打線，高國輝說：「如果側腹肌一受傷，就會需要休息很久，現在會比較謹慎面對。」儘管不能先發，但他可以待命代打，此話一出，不意外又掀起「不舒服的國輝最可怕」話題。

高國輝表示，「總不可能不舒服時說自己很舒服啊！」以往在身體不適時開轟，他說好幾次都真的只是巧合，他有時看Youtube全壘打影片底下的留言，也覺得很好笑，「說我一定又哪裡不舒服了。」

身體舒不舒服，但比賽內容有時會出現落差，高國輝說：「有時候賽前打擊練習時，覺得今天怎麼打都一直飛上去，但比賽有時就是和你想的會不一樣。」