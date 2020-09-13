日職／相隔16場21天 王柏融重返先發扛第一棒

日職火腿隊台將王柏融相隔16場、21天重返先發，火腿隊今天公布對樂天隊之戰先發名單，王柏融擔任第一棒、指定打擊，對上相隔2個月重返一軍的樂天隊先發投手岸孝之，岸孝之生涯對戰火腿7連勝持續中。

王柏融上一次擔任先發是8月23日，同樣對上樂天隊、擔任第一棒，不過當時防守左外野，總計3打數有1支安打，火腿最終以11比0擊敗樂天。

接下來火腿隊16場比賽，王柏融都未擔任先發，其中10場出賽多半以代打身分上場，上一場在9月11日對樂天隊，於9局上代打，面對雨勢，在得點圈有人時敲出追平安打，不過火腿最終仍以4：5輸球，昨天的賽事則因雨勢暫停。

王柏融今年曾因手感不佳被下放二軍，不過在8月18日回到一軍後，至今14場出賽，19打數敲出5支安打，另有2打點，至但期間打擊率2成63，而本季累計出賽31場，50打數敲出8支安打，打擊率1成60。

岸孝之上次在一軍出賽已是7月19日，當時對西武隊投2.1局失5分退場，本季3場先發，戰績1勝0敗，防禦率7.30，不過生涯對戰火腿隊拿下22勝16敗、防禦率2.50，目前正處於對戰7連勝中；對於相隔2個多月回到一軍，岸孝之坦言多少有點緊張。