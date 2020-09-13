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日職／火腿教練確診新冠肺炎 球員全數陰性反應
火腿隊因一軍守備教練飯山裕志確診感染新冠肺炎，一軍全隊緊急進行PCR檢測，結果今天出爐，包括台將王柏融在內的68名隊職員都是陰性，因此今天對樂天隊之戰正常舉行。
飯山裕志在11日隨隊移動到仙台後，因家人出現發燒症狀，11日比賽時在宿舍隔離，接受新冠肺炎檢測，昨天下午判定為陽性，不過家人卻是陰性。
火腿隊保險起見，移動到仙台的球員、教練全數接受檢測，68人的檢測結果今天出爐，都是陰性，而且沒有人與飯山裕志近距離接觸，因此比賽仍可照常舉行。
火腿隊社長川村浩二表示，此次事件可以了解新冠肺炎的感染力有多強，無法得知自己如何感染，在希望飯山早日康復的同時，也會加強球隊的預防感染措施。
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