紅葉少棒民國50年代的打擊輪胎 被桃花心木包覆了

台東紅葉少棒民國50年代在桃花心木綁上訓練打擊的輪胎，暑假已完全被包覆消失，紅葉國小前校長黃子誠表示，就讓他順其自然。雖然不少民眾覺得學校少了一個歷史景點很可惜，但認為只要桃花心木在的一天，紅葉精神依舊永存。

「確實有討論給樹幹動手術。」黃子誠說，去年初還可看到桃花心木露出一塊黑色輪胎皮，今年暑假過後，就看不到輪胎皮，樹幹把輪胎整個包覆起來，早在前年就有人建議學校將樹幹皮切開，把輪胎重現，但經過討論最後決定讓他順其自然。

延平鄉紅葉國小少棒隊民國57年擊敗日本關西少棒聯盟和歌山隊後，揚名國際，而當時綁在桃花心木上讓球員克難訓練打擊用的輪胎，隨著樹木成長，歷經50多年逐漸被包覆，6月學校證實輪胎已全數包覆消失。

「只要好好保護桃花心木就好。」台中林姓遊客說，上次來紅葉國小少棒紀念館是11年前的事了，那時候紀念館後方的桃花心木上，還可以看到稍微完整的輪胎，想不到今天舊地重遊，輪胎已經不見了，感覺可惜了一點，但只要這棵樹活者，也代表紅葉精神都在。