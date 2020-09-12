中職／索沙狂飆球速 9局上仍有155公里速球

索沙狂飆球速，從首局153公里開始，到9局仍飆出155公里速球，他說：「都最後1局了，就是全部投入了。」

索沙完投9局，除了6局沒有150公里以上的速球，另8局最快球速都超過150公里，9局上投19球，更有14顆球速破150公里。

除了球速之外，總教練洪一中說，索沙今天的策略就是不閃躲，內、外角盡量投好球，雖前面猿隊掌握到不少球，但很多「阿達力」都被接到，「5局後愈來愈好」。

索沙說：「今天好球率滿高，5、6、7局中段比賽走得很快，主導權在自己手上，是用球數省又可以吃完局數的主因。」

4局上被梁家榮敲二壘打之後，直到9局第1個出局，索沙接連解決14人次，但投球策略其實沒有不同，「運氣成分居多」。

本季在新莊主場沒輸過、拿到5勝，索沙賽前並不知道這個紀錄，「其實每一場出賽都是全力以赴，並沒有感覺太大差別」。

但這樣的主場成績，還是讓索沙有些訝異，「居然有一半勝投在主場拿到，可能是球迷都是自己人，想要努力幫忙加油，投起來特別有熱情、感動」。