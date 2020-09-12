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日職／吳念庭久違先發 4打數掛蛋、打擊率下滑1成11
西武獅與軟銀鷹隊今天進行三連戰的第二戰，台將吳念庭擔任先發第八棒、三壘手，4打數沒有安打，打擊率下滑至1成11，西武終場以4：8不敵軟銀，軟銀取得5連勝。
吳念庭本季第四度先發出賽，第二局敲出內野滾地球出局，第五局打向右外野被接殺，第七局靠著守備失誤上壘，第九局西武最後的反撲機會，吳念庭再敲一壘方向滾地球出局。
連同此役4支0在內，吳念庭本季共在一軍出賽26場，18打數敲出2安打都是二壘打，打擊率1成11，有1分打點。
西武由洋投諾林（Sean Nolin）先發，他近期才在一軍初登板，前兩場先發都是6局優質先發，今天將面對太平洋聯盟戰績第一的軟銀考驗，只投3局，被敲8安打、失7分。
西武的4分裡有3分來自陽春砲挹注，高木涉、栗山巧、山川穗高都開砲；軟銀第三局靠6分大局，將比分一口氣拉開到7：0，髙谷裕亮敲出三分砲是重傷害。
軟銀先發游擊手周東佑京，比賽中移防二壘，單場發生兩次失誤，先是第七局讓吳念庭上壘，第八局再次失誤，雖未影響戰局仍淚灑球場。
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