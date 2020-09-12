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中職／索沙完投拿第10勝 本季新莊主場沒輸過
富邦悍將隊洋投索沙對樂天桃猿隊投出優質先發，完投9局、失1分，成為本季第2位10勝投手，悍將隊終場以12：1擊敗猿隊，中止3連敗。
索沙本季在新莊主場沒有輸過，拿到5勝，主場防禦率3.75，今晚僅在2局上被陳俊秀、梁家榮、郭嚴文敲安失1分。
4局上被梁家榮擊出二壘打後，索沙連續解決14人次，9局上才被陽耀勳敲安，但也飆出155公里速球，以個人本季第3場完投留下勝投。
中職目前最多勝投手為中信兄弟隊德保拉（12勝），索沙拿到第10勝，獨居第2，獲選此戰MVP。
猿隊先發投手翁瑋均3局下投出3次四壞球保送、被打了10人次，單局失5分成重傷害，悍將隊4局再以李宗賢、范國宸二壘打搶分。
林益全5局下擊出陽春砲、個人本季第18轟，張正偉、陳凱倫、林宥穎安打追加1分。
翁瑋均投4.2局退場，失8分皆為責失，客場出賽防禦率高達11.57，與主場6勝1敗、防禦率3.21的出色表現有落差，此戰承擔敗投，中止個人對戰悍將隊4連勝。
悍將隊在7局下再以林益全安打、兩次四壞球保送及陳凱倫三壘打、林宥穎安打搶進4分；林益全、陳凱倫、林宥穎單場皆貢獻3分打點。
今晚在台南舉行的中信兄弟、統一獅隊之戰，打到3局上、1：1因雨保留，悍將隊贏球後，把兄弟擠到墊底，猿隊和獅隊無勝差，暫時並列排頭，目前4隊戰績緊咬。
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