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中職／台南獅象戰因雨保留 黃恩賜復出戰役只能投2局

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
黃恩賜。 報系資料照
黃恩賜。 報系資料照

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜時隔50天重返一軍，遇到老天攪局，與統一獅隊之戰打到三局上、一出局，一陣暴雨來襲，比賽中斷超過一小時後，確定無法繼續進行，比賽因雨保留，兩隊戰成1：1。

兄弟與獅隊之戰今天由黃恩賜對上潘威倫，形成跨世代王牌對決，但球迷沒眼福，比賽沒打完三局就喊停。

張志豪首局以陽春砲為兄弟先馳得點，蘇智傑在一局下以另一發陽春砲還以顏色，這也是他的本季第26轟，追上隊友林安可。

比賽打到三局上，岳東華在雨勢中敲出左外野飛球，蘇智傑接殺出局，比賽也在此時因雨勢過大，必須暫停，工作人員緊急蓋上帆布，還發生工作人員受困帆布內的插曲，觀眾席第一排座位也在短時間內就淹成泳池。

比賽在中斷超過一小時後，確定因雨勢過大無法繼續進行，宣布保留比賽。

黃恩賜開季狂取7連勝，投出本土王牌架式，但在7月24日對獅隊投6.1局失6分後，球團主動啟動保護機制，讓本季已投77.2局的黃恩賜，先降下二軍暫時「關機」，直到今天才重返一軍賽場，距離前一場出賽正好相隔50天，最終投2局失1分就必須先收工。

黃恩賜 蘇智傑 統一獅

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