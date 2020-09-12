快訊

驚！八煙野溪溫泉暴漲 水流湍急泡湯男困礁石待救

好萊塢諜報片滿是地雷！看正牌KGB如何吐槽

日職／再返12強抗韓舞台 張奕帶霸氣迎戰羅德

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張奕。 報系資料照
張奕。 報系資料照

歐力士隊台灣投手張奕明天先發登板，出戰羅德隊，將是客場出賽，但羅德的千葉ZOZO海洋球場，張奕曾在這裡留下美好的回憶。

張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，預賽先在洲際球場對委內瑞拉隊投7局無失分，複賽再面對南韓隊飆6.2局無失分，當時成為「抗韓英雄」的比賽場地，就是ZOZO海洋球場。

張奕明天將是本季第五度先發，爭取第二勝，也是他今年第二度遭遇羅德，前一次在主場先發7.2局失4分吞敗，這一次尋求復仇的舞台，換到了客場。

日本媒體記得他在這座球場的經典作，今天受訪也談到在12強賽繳出好投的關鍵，他說：「去年球季表現得沒有很好，差別在哪呢？我想應該是霸氣吧！」

張奕指出，在國際賽上，就是要拚個你死我活，他把當時的霸氣帶到今年賽季中，先前曾在解決馬丁（Leonys Martin）大吼，雖然有隊友告訴他不要這樣做，但他說自己是為自己大吼振奮，並非針對對手，所以還是會繼續用這種方式激勵自己，「下次喊聲時，我會朝我們自己的休息區方向。」

張奕表示，12強賽在ZOZO海洋球場的好投，靠風幫了點忙，這次回到這裡出賽，馬丁還是需要警戒的打者，「希望能避免讓打者上壘，上次面對他是完全的失投，這次好好思考不同的配球策略。」

張奕 羅德 馬丁

延伸閱讀

日職／13日先發戰羅德 張奕再拚本季第2勝

日職／張奕過早退場將反省 宋家豪後援挨3分彈

日職／歐力士9:6勝樂天 張奕先發4局退場無關勝負

日職／生涯首對樂天警戒2打者 張奕：不要堆壘包

相關新聞

中職／做好被譙的心理準備 洪一中認為聯盟改判正確

富邦悍將隊總教練洪一中做好被球迷罵的心理準備，他認為，不管用什麼方式來判斷，「昨天不想淌混水，但回去看影片後覺得不對，還...

中職／判決爭議有夠多 聯盟下周一開總教練會議

中職本季爭議判決不斷，近日又因「波西條款」引爆各界論戰，聯盟將於下周一（14日）召開季中總教練會議，討論近期比賽判決和相...

日職／13日先發戰羅德 張奕再拚本季第2勝

歐力士隊明天下午4時出戰羅德隊，由台灣投手張奕先發登板，前一場因提前退場無緣爭取勝投，明天將再次挑戰本季第2勝，同場對壘...

中職／悍將隊投手接連出狀況 新洋投奇優力提前開箱

因為先發輪值接連出狀況，富邦悍將隊新洋投奇優力提前「開箱」，明天將在新莊棒球場對樂天桃猿隊先發。

中職／李建勳一軍初登板 留落腮鬍增加殺氣

李建勳昨天一軍初登板，除了投球表現之外，落腮鬍造型最讓人印象深刻，他說：「因為感覺自己沒什麼殺氣，所以才會留鬍子。」

中職／「豆花妹」第4度開球 完成四隊「大滿貫」紀錄

「豆花妹」蔡黃汝今天擔任富邦悍將隊主題活動開球貴賓，這已是她第4度在中職開球，且完成難得的「4隊大滿貫」紀錄，同時也向味...

日職／再返12強抗韓舞台 張奕帶霸氣迎戰羅德

歐力士隊台灣投手張奕明天先發登板，出戰羅德隊，將是客場出賽，但羅德的千葉ZOZO海洋球場，張奕曾在這裡留下美好的回憶。

中職／體育署署長張少熙帶隊 國外學生體驗職棒

2020年國際大學體育日（IDUS）慶祝活動今天開跑，來自13個國家、30名外籍生齊聚一堂，首日活動由體育署署長張少熙帶...

中職／聯盟重申沒誤判 兄弟：公信力不是用喊的

中信兄弟與樂天桃猿隊之戰燒出存在已久的「波西條款」爭議，中職聯盟昨天中午召開記者會說明，堅持兄弟捕手陳家駒阻擋判決；記者...

中職／波西條款爭議 聯盟「滾動式修正」是最大問題

「本壘攻防戰」是比賽精華的一部分，若過度限制捕手的站位技巧，反讓精采度大打折扣；中職與時俱進、增訂「波西條款」有其必要性...

中職／猿爬回龍頭 曾總：檢討上半季瑕疵一場一場來

下半季低迷了許久，樂天桃猿隊終於在昨天以七比四擊敗富邦悍將隊後，登上戰績第一，總教練曾豪駒表示，「不用想太多，一場一場慢...

中職／猿隊下半季終於登頂 曾豪駒：不想太多一場一場打

從上半季中段開始戰績向下探底，樂天桃猿隊在今天以7：4擊敗富邦悍將隊後，終於站上下半季戰績第一，總教練曾豪駒表示，「一場...

熱門新聞

NBA／聯盟查證違規屬實 火箭豪斯遭逐出復賽園區

NBA／泰托姆攻守兼備 塞爾蒂克搶七勝出重返東區決賽

NBA／波特關鍵三分球建功 金塊逆轉快艇逼進第6戰

NBA／搶7大戰全能數據 泰托姆史上第2年輕僅次布萊恩

NBA／老東家籃網欲組3星 賈奈特獻策盼換比爾或拉文

NBA／血戰綠衫軍7場落敗 羅瑞嘆沒機會再拚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。