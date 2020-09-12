日職／再返12強抗韓舞台 張奕帶霸氣迎戰羅德

歐力士隊台灣投手張奕明天先發登板，出戰羅德隊，將是客場出賽，但羅德的千葉ZOZO海洋球場，張奕曾在這裡留下美好的回憶。

張奕去年在世界12強棒球賽一戰成名，預賽先在洲際球場對委內瑞拉隊投7局無失分，複賽再面對南韓隊飆6.2局無失分，當時成為「抗韓英雄」的比賽場地，就是ZOZO海洋球場。

張奕明天將是本季第五度先發，爭取第二勝，也是他今年第二度遭遇羅德，前一次在主場先發7.2局失4分吞敗，這一次尋求復仇的舞台，換到了客場。

日本媒體記得他在這座球場的經典作，今天受訪也談到在12強賽繳出好投的關鍵，他說：「去年球季表現得沒有很好，差別在哪呢？我想應該是霸氣吧！」

張奕指出，在國際賽上，就是要拚個你死我活，他把當時的霸氣帶到今年賽季中，先前曾在解決馬丁（Leonys Martin）大吼，雖然有隊友告訴他不要這樣做，但他說自己是為自己大吼振奮，並非針對對手，所以還是會繼續用這種方式激勵自己，「下次喊聲時，我會朝我們自己的休息區方向。」

張奕表示，12強賽在ZOZO海洋球場的好投，靠風幫了點忙，這次回到這裡出賽，馬丁還是需要警戒的打者，「希望能避免讓打者上壘，上次面對他是完全的失投，這次好好思考不同的配球策略。」