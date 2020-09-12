中職／體育署署長張少熙帶隊 國外學生體驗職棒

2020年國際大學體育日（IDUS）慶祝活動今天開跑，來自13個國家、30名外籍生齊聚一堂，首日活動由體育署署長張少熙帶隊觀看中職樂天桃猿、富邦悍將隊比賽。

張少熙表示，台灣防疫成果非常好，希望帶這些大學生看球賽、體驗體育活動，「我們另外請大專體育總會安排，參觀電視台，請國外學者、國際學生組織上課，透過彼此交流，激盪出更多火花」。

張少熙希望他們在台灣能更了解防疫成果，並把這樣的訊息傳播到世界，讓國際社會知道我們的防疫成果，他也要謝謝這些國外學生，「豐富了本地學生的視野」。

過去曾經到過新莊球場，也是參與活動，張少熙雖然比較少看比賽，但對職業棒球非常支持，「這是社會的正向力量，職業棒球發展到一個程度，代表國力強，任內希望協助職棒蓬勃發展，其他運動產業也是，這樣運動員才有出路」。

今年IDUS邀請30名目前在台就學中的外籍生參與，其中19人來自亞洲國家，包括代表中州科大參與UBA大專籃球聯賽的蒙古籍主力球員白薩、沙鹿、蘇格爾，另有墨西哥、奈及利亞、秘魯及巴西籍學員，分別就讀於國內14所大專院校。

對於許多參與的外籍學員來說，觀看台灣職棒賽事是相當新鮮、且有趣的體驗，尤其在全球疫情大流行之際，還能與數千名球迷一同在安心的球場環境內觀賽、同樂，度過一晚豐富且精采的棒球饗宴。