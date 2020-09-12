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中職／體育署署長張少熙帶隊 國外學生體驗職棒

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
體育署署長張少熙帶隊觀看中職賽事。圖／富邦悍將隊提供
體育署署長張少熙帶隊觀看中職賽事。圖／富邦悍將隊提供

2020年國際大學體育日（IDUS）慶祝活動今天開跑，來自13個國家、30名外籍生齊聚一堂，首日活動由體育署署長張少熙帶隊觀看中職樂天桃猿富邦悍將隊比賽。

張少熙表示，台灣防疫成果非常好，希望帶這些大學生看球賽、體驗體育活動，「我們另外請大專體育總會安排，參觀電視台，請國外學者、國際學生組織上課，透過彼此交流，激盪出更多火花」。

張少熙希望他們在台灣能更了解防疫成果，並把這樣的訊息傳播到世界，讓國際社會知道我們的防疫成果，他也要謝謝這些國外學生，「豐富了本地學生的視野」。

過去曾經到過新莊球場，也是參與活動，張少熙雖然比較少看比賽，但對職業棒球非常支持，「這是社會的正向力量，職業棒球發展到一個程度，代表國力強，任內希望協助職棒蓬勃發展，其他運動產業也是，這樣運動員才有出路」。

今年IDUS邀請30名目前在台就學中的外籍生參與，其中19人來自亞洲國家，包括代表中州科大參與UBA大專籃球聯賽的蒙古籍主力球員白薩、沙鹿、蘇格爾，另有墨西哥、奈及利亞、秘魯及巴西籍學員，分別就讀於國內14所大專院校。

對於許多參與的外籍學員來說，觀看台灣職棒賽事是相當新鮮、且有趣的體驗，尤其在全球疫情大流行之際，還能與數千名球迷一同在安心的球場環境內觀賽、同樂，度過一晚豐富且精采的棒球饗宴。

棒球 樂天桃猿 富邦悍將

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