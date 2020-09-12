中職／李建勳一軍初登板 留落腮鬍增加殺氣

李建勳昨天一軍初登板，除了投球表現之外，落腮鬍造型最讓人印象深刻，他說：「因為感覺自己沒什麼殺氣，所以才會留鬍子。」

李建勳在去年季中選秀會被悍將隊第10指名選走，昨天被叫上一軍，「嚇了一跳，當下隊友游霆崴在旁邊，除了恭喜，也告訴我不要緊張，上去就好好享受比賽」。

昨天是李建勳一軍第一天，並立刻對樂天桃猿隊後援出賽，投1.1局、被敲3支安打、失1分。

悍將隊總教練洪一中對這位新秀的評價不錯，「投得好不好是技術面的問題，但他看起來不會怯場，心理素質還不錯」。

富邦投手李建勳昨天完成生涯初登板。 記者蘇健忠／攝影

其實，李建勳上場前很緊張，在練投時出現幾顆暴投，「當下腦袋空白，但比賽開始就比較好、輕鬆了，投得進好球帶，沒有丟很偏差的壞球」。

生涯首度在一軍出賽，除了緊張之外，李建勳說：「一軍比賽有球迷，會比較亢奮，也會跟著激動、受到影響。」

退場後，教練鼓勵李建勳，「整體看來不錯，要繼續保持這種心態，適應一軍的氣氛」，

除了增加殺氣，李建勳說，之前因為懶惰沒刮鬍子，流了鬍子後反而丟得不錯，「隊友說都沒失分，不要動鬍子比較好」，落腮鬍因此成為他的「招牌」。